Corinthians: Desespero só começa após três próximas rodadas, diz Arnaldo

As três próximas rodadas são decisivas para o Corinthians não chegar na reta final do Brasileirão lutando desesperado contra o rebaixamento, analisou Arnaldo Ribeiro, no UOL News Esporte desta terça (22).

O Corinthians tem que achar uma vitória nesses três jogos. Digamos que não vença nas três próximas rodadas. Empate com o Cuiabá. Com o Palmeiras, no clássico em casa, ele empata. E com o Vitória, ele empata. São três resultados possíveis, e ele está ferrado. Tem que achar pelo menos uma vitória e mais um empate nesses três jogos. Pra gente conversar sobre desespero, é necessário esperar essas três partidas. Arnaldo Ribeiro

Para Arnaldo, como o Corinthians precisa pontuar mais fora de casa, os duelos contra Cuiabá (19º) e Vitória (16º) são de vida ou morte para escapar da segunda divisão.

Ele não pode ficar só com três pontos. Três pontos com uma vitória ainda dá pra sonhar com alguma coisa, por conta do número ridículo de vitórias que ele tem, e é critério de desempate. Se for pra ganhar três pontos, que ganhe uma vitória contra um dos concorrentes diretos [Vitória e Ciuabá].

Seria até melhor ganhar do Vitória do que ganhar do Palmeiras, entre aspas, porque você tira seis do Vitória. Depois desses três próximos jogos, faltarão cinco e ele estará desesperado. Nesse período, ele precisa fazer mais do que ele vem fazendo fora de casa. Arnaldo Ribeiro

Próximos jogos do Corinthians no Brasileirão

Cuiabá (fora)

Palmeiras (casa)

Vitória (fora)

Mauro Cezar: Corinthians tem cenário terrível, e torcida vive na fantasia

O Corinthians vive uma situação terrível na tabela do Brasileirão, mas grande parte da torcida continua vivendo na fantasia, afirmou Mauro Cezar. Jogando como está, só uma aleatoriedade para o Corinthians escapar do Z4, disse o colunista do UOL.

A situação é terrível! E o pior disso tudo é boa parte dos corintianos vivendo durante muito tempo uma fantasia, que é essa ideia de que o time vai competir para ser campeão, algo absolutamente secundário no cenário que você tem que defender a sua sobrevivência na Série A.

O rebaixamento sempre causa enormes prejuízos, e para um clube que deve mais de R$ 2,3 bilhões, isso é ainda mais preocupante e assustador. É um cenário terrível e muita gente não está se tocando para isso. Mauro Cezar

Flamengo: 'Gabigol virou jogador de série B ou C', diz Mauro Cezar

Gabigol sofre um derrocada técnica impressionante no Flamengo e virou um jogador de "série B ou C", opinou Mauro Cezar. Segundo ele, até Carlinhos tem sido mais eficiente.

Ele está tentando há dois anos. Nessa temporada, ele tem se empenhado bastante e não consegue. Não consegue. Corre, tenta, mas não acerta jogadas. Não ganha disputa nenhuma. Em velocidade, não ganha mais de ninguém. Continua sem cabecear. Não chuta com a perna direita. Não divide bola. Não se posiciona da melhor maneira. É assustador. Ele hoje virou um jogador do nível da série B ou C.

É incrível. Hoje, se você colocar o Carlinhos em campo, com toda a diferença, é capaz de ser mais eficiente do que o Gabriel. O Carlinhos pode sobrar uma bola pelo alto, pode fazer um pivô. Ele não consegue. Mauro Cezar

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra