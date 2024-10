Com gol no fim, Mirassol vence o CRB pela Série B e abre distância para o quinto colocado Ceará

Na noite desta terça-feira, o Mirassol venceu o CRB e deu mais um passo para o acesso à Série A. A vitória por 1 a 0, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro faz com que a equipe paulista chegue ao terceiro lugar, com 56 pontos, e abra cinco de distância para o Ceará, primeiro time fora do G4. O gol da partida foi marcado por Iury Castilho, nos minutos finais.

O CRB, por sua vez, fica com 36 pontos e na 15ª colocação. A equipe alagoana pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Ponte Preta (17º) e Botafogo-SP (16º) podem ultrapassar o CRB.

Na próxima rodada da Série B, o Mirassol recebe a Ponte Preta no sábado, às 17h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia. Já o CRB visita o Coritiba na próxima segunda-feira, às 18h, no Couto Pereira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mirassol Futebol Clube (@mirassolfc)

O Mirassol foi melhor no primeiro tempo e teve a principal oportunidade para abrir o placar. Nos acréscimos, Dellatorre ficou cara a cara com Matheus, chutou cruzado e viu o goleiro do CRB defender com a perna.

O clube paulista seguiu tendo mais a bola na etapa complementar. Dellatorre, novamente, teve a melhor chance para marcar. Ele invadiu a área e, sozinho, finalizou rasteiro para outra boa defesa de Matheus.

Aos 43 minutos, Iury Castilho roubou a bola do zagueiro Saimon no meio-campo, tabelou com Danielzinho e, de frente com o goleiro do CRB, bateu colocado para garantir a vitória para o Mirassol.