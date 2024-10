Charles se destaca defensivamente e vira alternativa para Ramón Díaz no Corinthians

O volante Charles tem aproveitado as últimas oportunidades com a camisa do Corinthians. Conhecido pela qualidade defensiva, o atleta foi um dos poucos a se salvar na eliminação para o Flamengo, na semifinal da Copa do Brasil.

Charles é visto como um jogador capaz de trazer equilíbrio ao time, fazendo o chamado "jogo sujo". Se com a bola nos pés o camisa 8 não chama tanta atenção, o atleta é valorizado pela capacidade de desarmar e interceptar jogadas. O jogador costuma pressionar bastante o portador da bola do time adversário.

O atleta de 28 anos ganhou espaço inicialmente com o técnico Ramón Díaz justamente pela força defensiva. Depois, com a comissão técnica optando por um meio-campo de mais recurso ofensivo, Breno Bidon e André Carrilo largaram em vantagem.

Charles entrou bem na goleada por 5 a 2 contra o Athletico-PR e teve atuação segura no empate por 0 a 0 com o Flamengo. Em jogos que vão exigir mais do Corinthians do ponto de vista físico, o jogador se apresenta como uma boa alternativa.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Charles Matos (@charlesmatos35)

Além de Charles, outro nome que pode ter mais minutos nas próximas partidas é o volante Alex Santana. O jogador se recuperou de lesão na coxa e foi relacionado para o duelo contra o Flamengo, no último domingo. O camisa 80 vinha sendo um dos melhores atletas do Corinthians até se machucar.

Com diversa opções no meio, Ramón Díaz vai definir o time que encara o Racing-ARG nos treinos de terça e quarta-feira, no CT Joaquim Grava.

A bola rola na próxima quinta-feira, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O confronto contra os argentinos será às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.