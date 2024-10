Palmeiras ganha folga após vitória no Sul e inicia preparação para pegar o Fortaleza na terça-feira

O Palmeiras ganhou um dia de folga depois da vitória por 5 a 3 sobre o Juventude, na noite do último domingo, pela 30ª rodada do Brasileirão. A delegação palmeirense descansa nesta segunda-feira e retoma as atividades na tarde de terça-feira, na Academia de Futebol, de olho no Fortaleza.

Os gols palmeirenses no Estádio Alfredo Jaconi foram marcados por Raphael Veiga (três vezes), Richard Ríos e Estêvão. Com o resultado, os comandados do técnico Abel Ferreira chegaram a 60 pontos e colaram no líder Botafogo, que tem 61.

E para esse confronto, o técnico Abel Ferreira terá algumas dores de cabeça para montar o time. Por conta de lesões e suspensões, o treinador tem sido impossibilitado de repetir a formação. Contra o Juventude, o lateral-direito Marcos Rocha e o volante Aníbal Moreno receberam o terceiro cartão amarelo e são baixas confirmadas para encarar o Leão.

Além deles, serão desfalques o meio-campista Mauricio (lesão no joelho direito) e o zagueiro Murilo (lesão na coxa direita), Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo) e Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo). Por outro lado, Gabriel Menino voltará de suspensão e vira opção para Abel.

Por fim, o próximo compromisso do Palmeiras será neste sábado, contra o Fortaleza, pela 31ª rodada. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).