Palmeiras cola no Botafogo em rodada com 'chororô' e 'créu' no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

A rodada do Brasileirão espalhada e quase toda invertida com as semifinais da Copa do Brasil trouxe elementos interessantes para a reta final do campeonato.

O Palmeiras voltou a encostar no Botafogo. Passados 30 jogos, a diferença caiu para um ponto: 61 a 60.

Raphael Veiga foi o primeiro jogador a anotar três gols em um jogo só no Brasileirão 2024. Agora, só falta um para chegar à marca dos 100 gols pelo Palmeiras.

O time de Abel Ferreira fez cinco gols sobre o Juventude e arrancou do Botafogo o status de melhor ataque do campeonato, agora com 51 gols. O Palmeiras ainda tem a melhor defesa, com 23 gols sofridos, apesar de ter cedido três ao time gaúcho.

Ainda tem Palmeiras x Botafogo, pela 36ª rodada. Se a distância continuar assim até lá, o jogo vai ganhar ares de final.

Enquanto o Botafogo divide atenção com a Libertadores, o foco do Palmeiras está exclusivamente no Brasileirão.

'Chororô' de um ex-Fla

O Botafogo viveu um enredo que foi da magia ao sorriso amarelo. Encheu o Maracanã, abriu o placar aos 46 minutos do segundo tempo, mas levou empate dois minutos depois diante do Criciúma.

O autor do gol do empate foi Felipe Vizeu, ex-Flamengo. De volta ao Maracanã, contra o rival das antigas, ele comemorou fazendo o "chororô", que tanto incomoda e provoca o lado alvinegro.

Tinha que fazer, né? Para manter o padrão. Felipe Vizeu

Tiquinho Soares voltou a marcar depois de três meses, mas o empate na noite chuvosa no Rio foi amargo e deixa o alerta. O Botafogo não pode se dar ao luxo de derrapar. Cedeu o Nilton Santos para o show de Bruno Mars, mas teve uma festa interrompida.

Dono da SAF, John Textor foi perguntado se o enredo do empate lembrava o ano passado. E não curtiu.

Essa é uma pergunta estúpida. Não há qualquer ameaça desse pensamento no vestiário.

'Créu' do Flu contra o Flamengo

A vitória do Fluminense no clássico diante do Flamengo foi "coroada" pela comemoração da torcida tricolor. Um revival de 2008: "Créu".

O título de um funk carioca com conotação sexual fora usado pela primeira vez por Thiago Neves, em um clássico de 2008, vencido pelo Fluminense por 4 a 1.

Depois da vitória por 2 a 0 na quinta-feira, marcada pela redenção de Ganso após perder um pênalti no primeiro tempo, a torcida do Flu trouxe de volta o grito provocativo.

Mais do que provocação, a vitória foi crucial para que o time ficasse fora da zona de rebaixamento.

Memphis desencanta

A vitória do Corinthians sobre o Athletico na Neo Química Arena também teve impacto na briga para não cair. Apesar de o time não ter saído do Z4, porque o Vitória venceu o Red Bull Bragantino.

Mas a partida em São Paulo teve ares de magia pelo enredo. O time abriu 2 a 0, levou empate, mas a retomada rumo à goleada por 5 a 2 teve um golaço de falta de Memphis Depay. Não poderia ser melhor o primeiro gol dele pelo Corinthians.

Apesar da eliminação na Copa do Brasil, que viria dias depois, sem Memphis, o time deu um bom recado para a reta final do Brasileirão.

Ceni e o conselho a Cássio

No empate entre Cruzeiro e Bahia, chamou a atenção o papo entre Rogério Ceni e o goleiro Cássio. Um já viveu o que o outro está passando em relação a como tentar render bem na reta final da carreira.

"Você tem que encontrar o equilíbrio. Não vai mais do que você pode... pelo amor, né. Quem sou eu para falar. Mas eu tô falando porque, em 2013, eu passei também. Você entende? Equilíbrio. Briga com o cara. Se o cara mandar você fazer mais, faz o seu limite", disse Ceni, segundo a conversa flagrada pelas câmeras e interpretada pelo dublador Gustavo Machado nas redes sociais.

Gre-Nal da retomada

No primeiro clássico entre Internacional e Grêmio desde a enchente no Rio Grande do Sul, melhor para o lado colorado.

Para o técnico Roger Machado, foi a primeira vez que o ex-gremista enfrentou o lado azul do RS com a camisa do Inter.

E quem resolveu foi Borré. Um gol solitário, depois de perder chances claras. Suficiente para premiar quem vive melhor momento no Brasileirão.

Lucas Moura até de cabeça

O jogo que abriu a rodada teve Lucas Moura brilhando na vitória do São Paulo sobre o Vasco por 3 a 0. Teve até gol de cabeça do meia-atacante após escanteio, e olha que ele nunca foi especialista nisso, até pela estatura pouco avantajada: 1,74m.

Furacão na zona

O Athletico é o novo integrante na zona de rebaixamento do Brasileirão. O time paranaense chegou a dez jogos sem vencer no campeonato. E agora caiu para 18º.

Preocupação e pressão em alta em um time claramente fragilizado. Embora tenha esboçado reação no primeiro tempo contra o Corinthians, sucumbiu na etapa final. Ainda tem um jogo atrasado, mas ele será pago já nesta terça-feira (22): um confronto direto com o Fluminense.