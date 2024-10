Mauro Cezar detona Ramón Díaz: 'Espécie de Luxemburgo argentino'

Ramón Díaz faz um péssimo trabalho no Corinthians e está virando uma "espécie de Luxemburgo argentino", afirmou o colunista Mauro Cezar Pereira, no Posse de Bola.

Mauro Cezar criticou as escolhas de Ramón Díaz na eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil e destacou que o Corinthians "passou dias vivendo na fantasia" após a goleada no Brasileirão.

O Corinthians é um time mal treinado, muito mal treinado, o trabalho do Ramón Díaz é péssimo e ontem ele conseguiu se superar na ruindade. (...) Mesmo com os desfalques do Flamengo, seria uma vergonha para o Flamengo ser eliminado por esse Corinthians.

Ontem, teve a chance de jogar com um a mais e mesmo assim o Corinthians se arrasta na temporada, vivendo na fantasia. A realidade do Corinthians é lutar contra o rebaixamento. Vai jogar de novo com o Palmeiras daqui a duas rodadas, vamos ver a mesma situação. Tudo que ele fez de errado ontem é uma característica de um trabalho ruim, de uma espécie de um Luxemburgo argentino, que é o Ramón Díaz, que era bom há uma década, quando foi campeão no River Plate. Mauro Cezar

Juca Kfouri: Com ingresso caro, Itaquera deixa de ser 'alçapão corintiano'

O ingresso caro contribuiu para uma "frieza impressionante" da fiel torcida na Neo Química Arena na eliminação do Corinthians na Copa do Brasil, avaliou Juca Kfouri.

Em nenhum momento, o Corinthians incomodou de fato o Flamengo, deu uma perspectiva de que poderia fazer um gol no Flamengo. A torcida se comportou com uma frieza impressionante, parece que esgotou a bateria na quinta-feira no jogo do Washington Olivetto e isto fez com que ficasse um clima de expectativa, de vamos ver o que acontece, e não aconteceu nada.

O Corinthians é o time dos empates, lembremos que ontem empatou de novo, é mais um empate em Itaquera, que há muito tempo deixou de ser alçapão corintiano por causa de todo clima, o mármore, ingresso caro. Diga-se de passagem, com aval do presidente do clube, que deixou o Fred Luz pendurado no lustre. Juca Kfouri

