Luis Enrique projeta duelo do PSG com o PSV na Liga dos Campeões: "Esperamos um jogo difícil"

Nesta segunda-feira, o técnico do PSG, Luis Enrique, falou sobre o confronto com o PSV, pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Em coletiva de imprensa, o treinador espanhol ressaltou a importância da torcida para o jogo desta terça-feira, às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes.

"Esperamos um jogo difícil. É uma competição tão aberta que tudo pode acontecer. O apoio dos torcedores será muito importante. Não é fácil avaliar o nível do adversário. Você também tem que ver se está jogando em casa ou fora, isso muda tudo. É um adversário de altíssimo nível, sem dúvida. Eles são fortes no seu campeonato, têm estatísticas incríveis", afirmou.

Além disso, Luis Enrique fez questão de elogiar a escola de futebol holandesa e a qualidade do adversário.

"Acho que será um jogo comparável ao do Estrasburgo, que não é muito confortável. Jogam alto, pressionam bastante, é um time que ousa muito com a bola, com De Jong, com seus pontas. Eles também sabem defender bem. Veremos se teremos um PSV agressivo. Louis Van Gaal foi um dos meus professores. Foi uma honra tê-lo comigo", disse.

"A escola holandesa joga um futebol muito bom, como o PSV Eindhoven. Jogam de diversas formas, com bola, coletivamente. É uma equipe muito boa", concluiu.

Luis Enrique s'est exprimé en conférence de presse avant #PSGPSV. Extraits. ????#UCL ? ? Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 21, 2024

Ao avaliar o desempenho do Paris Saint-Germain até o momento na competição continental, o treinador se mostrou otimista, apesar do tropeço recente contra o Arsenal.

"Acho que o time jogou muito bem contra o Girona. Não jogamos da forma que queríamos frente ao Arsenal, mas estou feliz com o que vi da minha equipe desde o início de temporada."

No momento, o PSG está na 19ª posição da fase de liga da Champions League, com três pontos conquistados em dois jogos. Além do PSV, os próximos adversários da equipe são: Atlético de Madrid, Bayern de Munique, RB Salzburg, Manchester City e Stuttgart.