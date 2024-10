Fórmula 1: Hamilton 'devastado' e punição polêmica; as frases do GP dos EUA

O GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 foi marcado pelo crescimento da Ferrari, que conseguiu uma dobradinha com Charles Leclerc e Carlos Sainz, e por uma punição que custou o pódio para Lando Norris, da McLaren.

Se o futuro time teve muito o que comemorar, Lewis Hamilton teve um fim de semana para esquecer. Depois de sofrer na classificação, ele deixou a corrida na terceira volta.

Ainda na briga?

Com a vitória, Charles Leclerc ficou a 22 pontos de Lando Norris na classificação do Mundial de Pilotos (275 a 297). A distância para Max Verstappen é bem maior: o holandês soma 354 pontos.

Após a corrida, o piloto monegasco citou apenas a briga pelo título do Mundial de Construtores. A classificação é mais apertada, com a McLaren na frente (544), seguida por Red Bull (504) e Ferrari (496).

[Os engenheiros] trouxeram algumas melhorias para essa corrida. Todos estão trabalhando muito bem, estamos felizes. Ainda estamos de olho no título de construtores. É difícil, mas temos três corridas em sequência agora e vamos ver.

Charles Leclerc

Punição polêmica para Norris

Após cruzar a linha de chegada em terceiro lugar, Lando Norris foi punido com cinco segundos e perdeu o pódio para Max Verstappen. A punição foi justamente pela manobra que culminou com a ultrapassagem de Norris sobre o holandês, já na reta final da corrida.

Norris discordou da decisão e ganhou o apoio de Toto Wolff, chefe da Mercedes. Ambos disseram que Max Verstappen também deveria ter sido punido pelos comissários. Já o holandês preferiu evitar o assunto.

Não era uma decisão fácil. Se fosse, teria vindo um pouco mais cedo. Eu tentei [ficar na pista], e ele também passou por fora. Então, se ele sai da pista, claramente entrou de forma muito dura e também ganhou uma vantagem por fazer isso. Mas eu não faço as regras.

Lando Norris, em entrevista à Sky Sports

Não, o Verstappen não foi punido. No fim, Lando foi punido por ser forçado para fora da pista e por ter ultrapassado por fora. Acho que é uma decisão tendenciosa, mas não é uma surpresa.

Toto Wolff, chefe da Mercedes, em conversa no rádio com George Russell

Tenho minha opinião, mas não vou dizer nada, vou deixar os comissários fazerem o trabalho deles. Aprendemos muito hoje e vamos analisar tudo que aconteceu.

Max Verstappen

Hamilton em situação inédita

Depois de fazer apenas o 18º tempo na classificação, Lewis Hamilton buscava uma corrida de recuperação em Austin, mas não foi o que aconteceu. Ele rodou na terceira volta e parou na brita, sem chances de se recuperar.

O próprio Lewis Hamilton definiu a situação como inédita em sua carreira. Ele ainda se disse "devastado" após a corrida.