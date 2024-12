Estêvão diz que não gosta de ser comparado a Neymar: 'Não estou pronto'

Estêvão disse que não gosta das comparações com Neymar.

O que aconteceu

Estêvão voltou a destacar a idolatria que tem por Neymar, mas não quer comparações com o atacante do Al-Hilal.

O jogador do Palmeiras e futuro reforço do Chelsea entende que ainda não está pronto, apesar de ser destaque do Campeonato Brasileiro com 17 anos.

Estêvão marcou presença no "Natal sem Fome", jogo beneficente organizado pelo ex-zagueiro Narciso, na Vila Belmiro. O fenômeno comentou sobre a alegria de atuar outra vez onde Neymar brilhou.

Ele é meu ídolo, mas não gosto dessas comparações. Ele viveu a história dele, eu quero construir a minha. Quanto mais brilhar, vai ser melhor para mim. Não estou pronto, só tenho 17 anos. Quero jogar com alegria, jogar outras vezes na seleção. Minha família me dá esse suporte e agradeço a Deus por ter colocado as pessoas certas na minha vida. Estêvão