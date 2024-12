Estêvão cita idolatria por Neymar após jogo na Vila, mas evita comparações

Estêvão foi o grande nome do Natal Sem Fome, jogo beneficente realizado na Vila Viva Sorte nesta quarta-feira. O atacante do Palmeiras foi ovacionado pelo público e celebrou a oportunidade de jogar no estádio do Santos.

"A Vila é um estádio histórico. Vários jogadores jogaram aqui, inclusive o Neymar, que é meu ídolo. Ele teve um impacto enorme nessa geração. Estou muito feliz de estar aqui e com o apoio da torcida", comentou.

O jogador de 17 anos, aliás, falou sobre a sua inspiração em Neymar, mas destacou que não gosta de ser comparado ao atual atleta do Al-Hilal.

"O Neymar é meu ídolo, mas não gosto dessas comparações. Ele criou a história dele, eu quero construir a minha. Quanto mais brilhar, vai ser melhor para mim. Estar aqui e saber as coisas que já vi do Neymar aqui. É impressionante", declarou.

Promovido ao profissional no começo do ano, Estêvão disputou 45 partidas pelo Palmeiras em 2024, marcou 15 gols e deu 10 assistências. Ele foi eleito o craque do Campeonato Brasileiro.

"Estou em uma evolução, quanto física quanto mental. Tenho apenas 17 anos. Espero uma versão ainda melhor para 2025. No começo desse ano eu planeja entrar. No começo não tive tantas oportunidades, mas consegui aproveitar e consegui a titularidade. Em 2025 é manter e ter cabeça boa", finalizou o garoto, que já está vendido ao Chelsea.