Mercado: Zé Rafael na mira do Santos e Almada em tom de despedida

O mercado da bola voltou a ter movimentações relevantes nesta quarta-feira (11), como a possível ida de Zé Rafael do Palmeiras para o Santos e a provável saída de Thiago Almada no Botafogo após a derrota para o Pachuca na Copa Intercontinental. O UOL preparou um resumo dos principais destaques do dia.

Veja os destaques

Almada de saída do Botafogo. Campeão do mundo com a Argentina, o meia Thiago Almada adotou tom de despedida após não conseguir repetir o feito com o Botafogo, no âmbito de clubes. A derrota para o Pachuca no Intercontinental abriu o espaço para uma declaração ao clube e à torcida —ele deve ir para o Lyon na janela de transferência. "A verdade é que esse grupo vai ficar para sempre em toda minha carreira. Encontrei com um grupo lindo. Quando vim ao Botafogo já tinha tudo acertado para ficar seis meses e ir ao Lyon. Creio que vai se cumprir. Agradeço a toda a torcida do Botafogo pelo carinho", disse à CazéTV.

Zé Rafael de saída do Verdão? O meio-campista está na mira do Santos e de outros grandes clubes do futebol brasileiro e pode deixar o Palmeiras, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira. Segundo PVC, o Bahia é outro destino possível de Zé Rafael, que brilhou no clube antes de ser contratado pelo Palmeiras. "Se chegar uma proposta pelo Zé Rafael que o Palmeiras julgue boa e se o Zé Rafael quiser ir, o Palmeiras não vai dificultar", disse.

Duelo Palmeiras x Flamengo por diretor. João Paulo, diretor das categorias de base do clube, comunicou o Palmeiras sobre o interesse do Flamengo logo após a procura dos cariocas. A presidente Leila Pereira quer que o profissional continue no clube e tem confiança de que isso vai acontecer. Quem já está garantido no Fla é o diretor de futebol José Boto, que tem acordo para deixar o NK Osijek, da Croácia, em 21 de dezembro.

Corinthians quer manter Maycon. O Timão já tem conversas em andamento para tentar a permanência de Maycon para 2025. Inicialmente, a ideia do clube paulista é estender o empréstimo do jogador por pelo menos mais uma temporada.

John Kennedy bem-vindo no Pachuca. Autor de um dos gols do Pachuca na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo na Copa Intercontinental, o veterano Salomon Rondón, atacante de 35 anos, falou sobre o colega de posição John Kennedy, que está encaminhado com o time mexicano. "É um jogador campeão da Libertadores, um jogador muito interessante. Não sei se está fechado, mas se vier ao Pachuca, virá para somar", afirmou.

São Paulo busca 'quarteto mágico'. O clube paulista tenta a contratação do meia Oscar. O clube vê no jogador a solução para conseguir escalar um meia de criação ao lado do trio Lucas, Luciano e Calleri.

Arteta descarta saída de Gabriel Jesus. O técnico do Arsenal garantiu a permanência do atacante, que tem contrato com os Gunners até 2027. "Não, isso é bobagem. Como todos os atacantes, ele [Gabriel Jesus] passa por fases e momentos. É verdade que essa lacuna se tornou bastante grande, mas muitas coisas aconteceram, como as lesões e a falta de titularidade. Mas a atitude dele segue muito boa. Sempre foi. Vamos apoiá-lo sempre que possível".