Coronado fala sobre lesão que o tirou do último jogo do Corinthians no ano: "Preciso de mais uma semana"

O meia Igor Coronado, do Corinthians, falou sobre a lesão que o tirou do último jogo da temporada, contra o Grêmio. O atleta minimizou a gravidade, mas disse que vai precisar de mais uma semana para se recuperar.

Coronado prestigiou nesta quarta-feira um amistoso de pós-temporada disputado em Londrina, que também contou com a presença do lateral direito Matheuzinho e do atacante Pedro Henrique.

"Hoje não (vou jogar). Tive uma pequena lesão na última semana de treino, perdi o último jogo do campeonato e preciso de mais uma semana para me recuperar. Mas enfim, está tudo bem", comentou Coronado no intervalo do amistoso à ESPN.

Além de Coronado, Fagner não viajou com a delegação do Corinthians para Porto Alegre, na última rodada do Brasileirão. O clube não justificou oficialmente a ausência da dupla.

O Timão venceu o Tricolor Gaúcho por 3 a 0, com gols de Yuri Alberto, Charles e Memphis Depay. O elenco deve se reapresentar no começo de janeiro para iniciar a preparação para o Campeonato Paulista. A equipe enfrenta o Red Bull Bragantino, na semana do dia 15 de janeiro, pela estreia do Estadual.

Na última temporada, Coronado disputou 45 jogos, sendo 18 como titular. Com a camisa do Timão, o atleta anotou quatro gols e distribuiu cinco assistências.