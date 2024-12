Em reestruturação, Grêmio anuncia novos vice-presidente e diretor de futebol

Nesta quarta-feira, o Grêmio anunciou mais mudanças em seu futebol para a temporada de 2025. Alexandre Rossato, atual chefe de gabinete, assume como novo vice-presidente de futebol do Clube. O conselheiro Cesar Augusto Peixoto assume a posição de diretor de futebol.

No fim da tarde da última segunda-feira, a equipe gaúcha informou que Antônio Brum não é mais o vice-presidente de futebol do clube. Na manhã do mesmo dia, o Grêmio já havia comunicado que o técnico Renato Gaúcho não seguirá para 2025. As saídas acontecem um dia após o último compromisso do clube na temporada.

Nas novas funções, portanto, Alexandre e Cesar farão parte das decisões dos próximos passos do futebol profissional do Grêmio, juntamente com Luis Vagner Vivian, executivo de futebol, e Alberto Guerra. Em conjunto, irão definir os alvos do time no mercado, possíveis saídas e a contratação do novo técnico.

Além disso, a partir de agora, se integram ao projeto do Futebol do Grêmio, participando de todas as demais atividades que envolvem o setor. As mudanças recentes têm como intuito reforçar a estrutura do departamento de futebol para a próxima temporada.

Em 2024, o Imortal terminou o Campeonato Brasileiro na 14ª colocação, com 45 pontos em 38 jogos. Nas copas, foi eliminado nas oitavas de final, sendo derrotado pelo Fluminense na Libertadores e pelo Corinthians na Copa do Brasil.

Confira nota do Grêmio:

"O Grêmio informa mudanças no Departamento de Futebol. A partir de hoje, Alexandre Rossato, atual chefe de gabinete, assume como novo vice-presidente de futebol do Clube. O conselheiro Cesar Augusto Peixoto assume a posição de diretor de futebol."