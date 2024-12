Almada usa tom de despedida do Botafogo após derrota no Intercontinental

Campeão do mundo com a Argentina, o meia Thiago Almada adotou tom de despedida após não conseguir repetir o feito com o Botafogo, no âmbito de clubes.

A derrota para o Pachuca no Intercontinental abriu o espaço para uma declaração ao clube e à torcida. Ele deve ir para o Lyon na janela de transferência.

"A verdade é que esse grupo vai ficar para sempre em toda minha carreira. Encontrei com um grupo lindo. Quando vim ao Botafogo já tinha tudo acertado para ficar seis meses e ir ao Lyon. Creio que vai se cumprir. Agradeço a toda a torcida do Botafogo pelo carinho", disse Almada à CazéTV.

No papel, o Botafogo fechou a contratação dele por 25 milhões de dólares junto ao Atlanta United, dos Estados Unidos.

Mas o movimento já foi feito por John Textor pensando na família de clubes da Eagle Holding, da qual fazem parte o time brasileiro e o Lyon.

Contra o Pachuca, Almada começou no banco e não foi suficiente para mudar o panorama da partida na etapa final.

"Obviamente que a viagem não ajuda. Foi uma decisão do mister. Achou que outros jogadores estavam em melhor condição. Acredito que está tudo bem. A sensação é um pouco amarga, mas colocando no balanço os títulos que ganhamos, estamos muito orgulhosos de nós mesmos", completou o jogador.

Em termos financeiros, a estratégia de usar a holding faz com que o dinheiro tenha um caminho mais simples. O dono lança do balanço de um para o outro.