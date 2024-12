Técnico brilha, Barça bate Dortmund em jogo maluco e vai ao mata-mata

Imagem: Sebastian Widmann - UEFA/UEFA via Getty Images

O Barcelona bateu o Borussia Dortmund por 3 a 2 em jogo maluco nesta quarta-feira (11), na Alemanha, pela sexta rodada da Champions League e se garantiu no mata-mata.

O técnico Hansi Flick foi a estrela da noite. O treinador viu Ferran Torres, que saiu do banco em mexida tática, marcar duas vezes e definir a vitória no Signal Iduna Park.

Raphinha abriu o placar para o Barcelona, mas Guirassy deixou tudo igual em seguida. Depois, Ferran Torres aproveitou rebote para recolocar o Barça à frente, mas o atacante do Dortmund brilhou de novo. Nos minutos finais, Torres resolveu.

O Barcelona chegou aos 15 pontos, se isolou na vice-liderança e se garantiu no mata-mata. A equipe espanhol tem oito pontos a mais que o PSG, primeiro time fora da zona de classificação, com apenas mais seis em disputa.

O Borussia Dortmund caiu para a nona colocação. Os alemães somam 12 pontos até aqui.

As duas equipes voltam a campo na Champions somente no dia 21 de janeiro, às 17h (de Brasília). O Borussia Dortmund visita o Bologna, enquanto o Barcelona vai até Portugal encarar o Benfica. Os dois jogos são válidos pela sétima rodada.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de "trocação" entre as equipes. Os primeiros 45 minutos foram preenchidos por boas trocas de passes e chances criadas de lado a lado, principalmente com os pontas dos dois times. Mesmo assim, nenhum esforço foi suficiente para abrir o placar no Signal Iduna Park.

A etapa final foi ainda mais maluca e teve show de Hansi Flick. Depois de alguns minutos mornos, o Barcelona desbloqueou o jogo com gol de Raphinha. A obrigação de buscar o empate lançou o Dortmund com tudo ao ataque, e o resultado foi imediato. Na reta final, o técnico Hansi Flick viu sua estrela brilhar quando tirou Lewandowski para colocar Ferran Torres, abrindo mão de um homem de referência.

Torres recolocou o Barça à frente, mas a festa, de novo, durou pouco. Quando tudo parecia definido, o espanhol aproveitou espaço na defesa adversário e contou com toque genial de Yamal para matar o confronto. O Dortmund até tentou pressão final, mas sem resultado

Lances importantes e gols

Quase, Raphinha! Yamal recebeu pela direita e deu passe de três dedos para Raphinha na área. O brasileiro se jogou na bola, até tocou nela, mas mandou para fora.

Errou! Duranville arrancou pela direita do ataque e tocou para o meio. Sabitzer chegou chutando de primeira, mas pegou mal na bola e acabou isolando.

Kobel defende. Yamal recebeu na ponta, levou para o meio e tentou surpreender Kobel finalizando no contrapé. A bola ia no canto esquerdo de Kobel, que espalmou.

Não valeu! Gittens foi lançado pela esquerda, levou para o fundo e tocou para Guirassy completar para as redes. O lance foi anulado por impedimento do jogador responsável pela assistência no começo da jogada.

Raphinha abre o placar para o Barcelona: 1 x 0. Dani Olmo ganhou dividida no meio de campo e lançou Raphinha. O brasileiro invadiu a área e finalizou cruzado para vencer Kobel. O lance foi checado por possível impedimento do brasileiro, mas acabou validado.

Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona contra o Borussia Dortmund pela Champions League Imagem: ANP/ANP via Getty Images

Guirassy empata em cobrança de pênalti: 1 x 1. Guirassy foi empurrado por Cubarsí em cruzamento na área do Barcelona e o pênalti foi marcado. Ele próprio assumiu a cobrança, bateu cruzado e venceu Peña.

Que defesa! Raphinha serviu Dani Olmo dentro da área. O espanhol finalizou firme, mas Kobel mostrou bom tempo de reação e evitou o segundo gol do Barcelona.

Brilha a estrela de Hansi Flick: 2 x 1. Ferran Torres colocou o Barcelona à frente minutos após entrar em campo. Após cruzamento, Fermín López finalizou firme, Kobel espalmou, e a bola sobrou para Torres só empurrar.

Guirrassy empata de novo: 2 x 2. Yan Couto lançou Gross, se aproveitou de saída errada de Peña e só rolou para Guirassy empurrar para o fundo das redes.

Jogadores do Borussia Dortmund comemoram gol marcado por Guirassy contra o Barcelona na Champions Imagem: ANP/ANP via Getty Images

Ferran Torres brilha e define o placar: 3 x 2. O espanhol recebeu passe preciso de Yamal e finalizou cruzado para vencer Kobel já perto dos acréscimos.

FICHA TÉCNICA

BORUSSIA DORTMUND 2 x 3 BARCELONA

Data e horário: 11 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília)

Competição: 6ª rodada da Champions League

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

Árbitro: François Letexier (FRA)

Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

VAR: Dennis Higler (HOL)

Gols: Raphinha (7'/2°T), Guirassy (14'/2°T), Ferran Torres (29'/2°T), Guirassy (32'/2°T), Ferran Torres (39'/2°T)

Cartões amarelos: Sabitzer, Nmecha, Yan Couto, Bensebaini (BOR), Cubarsí (BAR)

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson (Yan Couto), Can, Schlotterbeck e Bensebaini; Duranville (Malen), Nmecha e Sabitzer; Gittens, Reyna (Gross) e Guirassy. Técnico: Nuri Sahin

Barcelona: Peña; Koundé, Cubarsí, Martínez e Baldé; Casadó, Pedri (Eric García) e Dani Olmo (De Jong); Raphinha (Fermín López), Yamal (Pau Victor) e Lewandowski (Ferran Torres). Técnico: Hansi Flick