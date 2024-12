Barboza revela clima de despedida no elenco do Botafogo; Almada indica saída

Depois de uma temporada espetacular em 2024 que terminou com os títulos de campeão brasileiro e da Libertadores, o Botafogo pode não contar com os mesmos jogadores para a próxima temporada. O zagueiro Alexandre Barboza afirmou em entrevista à TV Globo após a derrota por 3 a 0 para o Pachuca, do México, na Copa Intercontinental, que "muitos jogadores sairão do clube".

Segundo Barboza o clima no vestiário da equipe carioca é de despedida. "Tem jogadores com contrato que finaliza, então eles já falaram se ficam, que não... Teve muitos abraços, choro também porque é um grupo muito bom, com gente boa de verdade. Uma família que dificilmente continua assim no ano que vem, mas estamos juntos sempre."

Um dos destaques da equipe, Thiago Almada, pode ser a primeira baixa do elenco. Ele revelou à Cazé TV que deve se transferir para o Lyon, da França, que também pertence a John Textor, dono da SAF do Botafogo. "Quando vim ao Botafogo já tinha tudo acertado para ficar seis meses e ir ao Lyon. Creio que vai se cumprir. Agradeço a toda a torcida do Botafogo pelo carinho", afirmou o meia.

Luiz Henrique, principal nome do time na temporada, também foi especulado no clube francês. A transferência de jogadores entre os clubes de Textor não é novidade. No ano passado o goleiro Lucas Perri e o zagueiro Adryelson deixaram o Botafogo rumo ao Lyon. O zagueiro retornou ao clube carioca nesta temporada.

Outro personagem importante das conquistas botafoguenses, o treinador português Artur Jorge, também pode estar de saída. "Vamos, primeiro, tentar digerir tudo isso. Tivemos uma temporada extraordinária, de grande sucesso. Deixamos nosso nome na história do Botafogo, com títulos importantes como Libertadores e Campeonato Brasileiro. Nessa altura é importante discernirmos as emoções, para depois, racionalmente, tomar as decisões", disse em entrevista à TV Globo após a derrota quando questionado se seguiria no time brasileiro.