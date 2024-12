Textor agradece atletas e estafe do Botafogo pela temporada e projeta 2025

Após a eliminação do Botafogo para o Pachuca-MEX, nesta quarta-feira (11), na Copa Intercontinental, o empresário americano John Textor foi às redes sociais para agradecer aos atletas e ao staff do Botafogo pela temporada vencedora. Ao longo de 2024, o time carioca conquistou o inédito título da Copa Libertadores e o tri do Campeonato Brasileiro.

"Gostaria de dizer um muito obrigado, especialmente ao time, que lutou bravamente hoje, mas obviamente este é o fim da temporada. Foi uma temporada incrível, de redenções, desafios, grandes adversários, títulos na América do Sul e no Brasil. Eu não sei se foi a melhor temporada da história do Botafogo, mas certamente está lá perto do topo. Estamos orgulhosos de tudo o que fizemos para competir neste ano e terminar essa temporada incrível de uma forma que sonhávamos", escreveu.

"Para os jogadores, estamos muito orgulhosos de vocês, falo isso em nome da família Botafogo. Vocês lutaram muito, vocês levaram nosso escudo e nossas cores ao redor do mundo. Agora vocês merecem um descanso, ir para casa, ficar com suas famílias, recarregar as baterias, talvez ir para Bahamas (risos) e se preparar para a próxima temporada. Nós estamos planejando seguir com essa tradição vencedora para o futuro", comentou.

Textor também agradeceu a todos os profissionais do clube que não conseguiram viajar ao Qatar.

"Eu também incluí fotos no meu Instagram de pessoas incríveis do estafe que ficaram no Brasil. Daqueles que não viajaram para o Qatar. Esses são os verdadeiros campeões de nossa equipe. Eles nos ajudaram a montar um time competitivo, eles ajudam este time em todos os aspectos, desde o financeiro até o marketing, CT e rouparia", comentou.

"Vem sendo uma experiência incrível ver a melhora do Botafogo desde a segunda divisão, até campeão da Série A. Além de agradecer aos jogadores, que todos nós amamos e falamos com frequência, olhem para essas outras pessoas. Sejam gratos e orem por elas, pois elas são importantes para o que conquistamos", concluiu.

Ele encerrou agradecendo pelo grande ano e afirmou que 2025 será igual.

"Este ano está chegando ao fim, curtam as festas, estou ficando arrepiado de lembrar o que vivemos. Muito obrigado, amo vocês e vamos fazer novamente em 2025", finalizou.

O Botafogo estreia na temporada em 11 de janeiro, diante do Maricá, pelo Campeonato Carioca. O horário da partida ainda não foi definido.