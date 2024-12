Juventus usa grandalhão e dupla dos EUA, vence e afunda City na Champions

A Juventus contou com o oportunismo do grandalhão Vlahovic e com a inspiração da dupla norte-americana Weah-McKennie, venceu o Manchester City por 2 a 0 em Turim e, além de se recuperar na tabela da Champions League, afundou os ingleses na tabela.

Com o resultado, a equipe italiana saltou para a 13ª posição e chegou aos 11 pontos, só dois atrás do G8, antes da penúltima rodada da fase inicial do torneio.

O City, por outro lado, estacionou nos 8 pontos, caiu para o 22° lugar e agoniza na classificação: em caso de novo tropeço, os comandados de Pep Guardiola perdem a vaga direta nas oitavas — restando, portanto, a luta pelos playoffs.

Os times voltam a jogar pela Champions só em janeiro. A Juventus encara o Club Brugge fora de casa no dia 21, enquanto o City, um dia depois, mede forças com o PSG na França.

Como foi o jogo

O 1° tempo foi de poucas emoções em Turim. Os ingleses valorizaram a posse de bola, mas não conseguiram superar a marcação cerrada dos italianos. Um lance "aleatório" chamou a atenção: o árbitro Clément Turpin acabou atingido involuntariamente por Koopmeiners, dos mandantes, ao ficar no meio de um lance ofensivo.

Na etapa final, a Juventus abriu o placar cedo com o grandalhão Vlahovic, de 1,90m, e dois norte-americanos protagonizaram o segundo gol: Weah e McKennie. Os meias saíram do banco e, em pouco tempo, liquidaram a fatura para os donos da casa em lance iniciado pelo brasileiro Danilo.

Gols e destaques

Início morno. O jogo começou com o City tentando, em vão, martelar os donos da casa. O problema é que a falta de capricho no ataque e a organização rival impediram quaisquer lances de perigo até os 20 minutos. Os italianos, por outro lado, ficaram no quase com Yildiz, que aproveitou rebatida da defesa, abriu espaço e chutou para fora.

Francisco Conceição em ação durante Juventus x Manchester City, duelo da Champions League Imagem: Valerio Pennicino/Getty Images

Aí não, juizão... O árbitro Clément Turpin passou por um perrengue em meio a um ataque da Juventus. O juiz acabou atrapalhando um passe que chegaria em Koopmeiners — o meio-campista acabou atingindo, involuntariamente, as costas do francês, que precisou paralisar o duelo por alguns minutos até se recuperar.

Haaland é parado por goleiro. O City quase abriu o placar pouco antes do intervalo com o artilheiro Haaland. O atacante norueguês recebeu passe açucarado de De Bruyne e tentou surpreender de cobertura, mas Di Gregorio mostrou reflexo e evitou o pior para os mandantes.

Juventus abre o placar em gol "chorado". Os italianos iniciaram o 2° tempo encurralando o adversário e inauguraram o marcador de uma maneira, no mínimo, sofrida. Depois de Francisco Conceição fazer fila e atormentar os defensores pela ponta direita, a bola foi cruzada e o zagueirão Gatti forçou Ederson a fazer linda defesa. A Juve seguiu no ataque e engatou outro "chuveirinho", que desta vez parou na cabeça de Vlahovic. O atacante testou no peito do goleiro brasileiro, que não conseguiu concluir a defesa e viu a rede balançar: 1 a 0.

Vlahovic comemora gol em Juventus x Manchester City, duelo da Champions League Imagem: Marco BERTORELLO / AFP

Pressão inglesa. Se o City já tinha mais a bola, passou a dominar de vez o ritmo depois de ser vazado. O "ataque contra defesa" desencadeou diferentes lances de perigo: De Bruyne trocou o papel de garçom pelo de finalizador e assustou ao chutar para fora, e Di Gregorio salvou a Juventus pouco depois em batida de Gundogan.

Norte-americanos entram e resolvem. Juntos, Weah e McKennie substituíram Francisco Conceição e Thuram, respectivamente, na metade do 2° tempo — e demoraram só cinco minutos para decidir. Em contra-ataque iniciado com desarme do brasileiro Danilo, McKennie acionou Weah e disparou para a área. O camisa 22 gingou e, na segunda tentativa de lançamento, achou o compatriota, que emendou um voleio e superou Ederson: 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUS x MANCHESTER CITY

Competição: 6ª rodada da Liga dos Campeões

Local: Juventus Arena, em Turim (ITA)

Data e horário: 11 de dezembro de 2024, às 17h

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

Assistentes: Nicolas Danos e Erwan Finjean

VAR: Willy Delajod

JUVENTUS: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti e Danilo; Locatelli, Thuram (McKennie), Francisco Conceição (Weah), Koopmeiners e Yildiz (Douglas Luiz); Vlahovic (Mbangula). Técnico: Thiago Motta

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Rúben Dias, Gvardiol e Rico Lewis; Gundogan, De Bruyne e Bernardo Silva; Doku (Savinho), Grealish (Matheus Nunes) e Haaland. Técnico: Pep Guardiola