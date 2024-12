Fratus justifica aposentadoria da natação aos 35 anos: 'Meu auge passou'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O nadador Bruno Fratus confirmou na noite desta quarta-feira (11) a decisão de se aposentar das competições.

Dia 11 de dezembro de 2024 é o dia que anuncio oficialmente a minha aposentadoria depois de um debate interno de meses, de negação. Foram várias fases de luto, irritabilidade e negação até que você encontre aceitação e tudo faça sentido

O que aconteceu

Fratus brincou sobre o vazamento da notícia dias atrás e explicou o porquê de anunciar a aposentadoria nesta quarta (11), no Prêmio Brasil Olímpico, realizado no Rio de Janeiro. "Nada mais justo que uma noite de celebração do esporte olímpico seja uma celebração da nossa carreira, da nossa história, e a aposentadoria faz parte. É uma carreira que começa com a gente já sabendo que vai acabar cedo".

O agora ex-nadador justificou a aposentadoria ao dizer que ficou distante do seu auge. "O que me fez tomar essa decisão é o entendimento de que o meu auge passou. Inevitavelmente, aos 35 anos, não sou mais o Bruno de 27, 28, que foi quando, acredito, eu realmente tive o meu auge".

Fratus disse não estar pronto para encerrar a carreira, mas fez uma comparação curiosa para explicar a difícil escolha. "Não estou pronto para isso, mas acho que é que nem arrancar dente de leite. Você amarra o fiozinho e puxa e já resolve logo".

O ex-nadador também postou um texto anunciando a despedida no Instagram. "Era inevitável que esse momento um dia chegaria", iniciou (veja abaixo).

Fratus, Baby e Ágatha se despedem

Fratus é um dos maiores nomes da natação do Brasil. Ele encerra a sua trajetória no esporte aos 35 anos de idade.

O bronze nos 50m livre nos Jogos de Tóquio foi o seu auge no esporte ao longo da carreira.

Ele sofreu com seguidas contusões e não integrou a delegação brasileira nas Olimpíadas de Paris deste ano.

Além de Fratus, o judoca Rafael Silva, o Baby, e Ágatha, do vôlei de praia, também estão se aposentando.

Aos 37 anos, Baby conquistou duas medalhas de bronze no individual, em Londres-2012 e Rio-2016, e ainda fez parte do time brasileiro que conquistou o bronze na prova por equipes mistas em Paris.

Ágatha foi prata ao lado de Bárbara Seixas no Rio-2016 e se aposenta aos 41. Ela disse que agora pretende dedicar mais tempo ao lado da filha Kahena.