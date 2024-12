"Acho que isso vai acontecer", revela Almada sobre possível saída do Botafogo

Nesta quarta-feira, o Botafogo perdeu de 3 a 0 para o Pachuca e deu adeus ao Intercontinental da Fifa. Após a dolorida eliminação, o argentino Thiago Almada falou sobre seu futuro e comentou uma possível saída do Glorioso.

"A verdade é que, com esse grupo, até ficaria aqui toda a minha carreira, este grupo é muito lindo, muito unido, de família. Mas, bem, quando eu cheguei ao Botafogo, eu já tinha tudo acertado para ficar por seis meses. E aí, ir ao Lyon. Acho que isso vai acontecer. Faço questão de agradecer aos torcedores do Botafogo por todo apoio e carinho. Eu vou levar para sempre no meu coração", disse Thiago Almada à Cazé TV.

Desde que Thiago Almada chegou ao Botafogo, em negociação definitiva junto ao Atlanta United (EUA), durante a janela de transferências do meio do ano, já havia um plano claro por parte de John Textor, dono da SAF alvinegra, de encaminhar o jogador para o Lyon no futuro. O time francês, assim como o Botafogo, integra a Eagle Football, grupo de investimento no futebol comandado pelo empresário americano.

"Agradecer a torcida. Desde que cheguei, tiveram muito carinho por mim. É um clube muito lindo, com uma torcida muito linda. Foi levar comigo para sempre no coração", acrescentou o argentino.

Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, Thiago Almada fez 26 jogos com a camisa do Botafogo. No período, o argentino marcou três gols e deu duas assistências. Apesar dos números tímidos, o meio-campista foi fundamental no setor de criação do Glorioso para a conquista dos dois títulos nos quais esteve presente.

Eliminado do Intercontinental de Clubes, o argentino lamentou o resultado e disse a respeito da escalação mista do Botafogo para pegar o Pachuca.

"Foi decisão do Artur Jorge (time misto). Decidiu testar outros jogadores para começar a partida, e acho que tudo bem, mas a sensação é amarga. Mas, colocando o ano na balança, com os títulos que ganhamos, dá para dizer que estamos muito orgulhosos do que fizemos e contentes", concluiu o meia-atacante.

Para contratar Almada, o Botafogo investiu US$ 25 milhões (R$137,4 milhões na cotação atual), sendo US$ 22 milhões fixos e mais US$ 3 milhões em bônus combinados em contrato a John Textor. Esta, portanto, foi a maior contratação - em questão de valores - da história do futebol brasileiro.