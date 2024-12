RMP: Botafogo foi soberbo e deu maior vexame da América do Sul em Mundiais

A derrota do Botafogo para o Pachuca na Copa Intercontinental foi uma grande vergonha, afirmou Renato Maurício Prado no UOL News, nesta quarta (11).

O comentarista avaliou que Artur Jorge foi soberbo ao escalar o time sem alguns dos principais jogadores da temporada.

O Artur Jorge cometeu um erro grave: um pouco de arrogância, um pouco de soberba. Ele deve ter pensado que não precisava do time titular para vencer um time mexicano que ficou na rabeira da tabela [do campeonato local]. [...] Foi o maior vexame já dado por um sul-americano na história do Mundial. Nunca tinham perdido de 3 a 0 antes da final.

RMP

'Aberração', 'vergonha': Colunistas detonam Fifa por próximas sedes da Copa

A Fifa cometeu erros graves nas escolhas das próximas sedes da Copa do Mundo - Espanha, Marrocos e Portugal (com três jogos na América do Sul), em 2030; e Arábia Saudita, em 2034 -, opinaram Milly Lacombe e Renato Maurício Prado.

É tudo uma aberração. [...] Tem que olhar para os direitos humanos também pensando na classe trabalhadora, as pessas que vão morrer, inevitavelmente, para construir cidades [na Arábia Saudita] para receber jogos de futebol. [...] [A Fifa] tirou a própria máscara, ninguém puxou.

Milly Lacombe

