Com assistência de Gabriel Jesus, Arsenal derrota Monaco e assume terceira colocação da Liga dos Campeões

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela sexta rodada da primeira fase da Liga dos Campeões, o Arsenal recebeu o Monaco no Emirates Stadium, venceu por 3 a 0 e assumiu a terceira colocação da competição. Saka (2) e Kehrer (contra) balançaram as redes para a equipe da casa.

Com o triunfo, o Arsenal chegou aos 13 pontos, agora na terceira posição da tabela, e ingressou na zona que garante acesso direto à próxima fase do torneio continental (oitavas de final). Já o Monaco, com a derrota, permaneceu com dez somados, na 14ª colocação.

O Arsenal volta aos gramados no próximo sábado, às 12h (de Brasília), quando recebe o Everton, novamente no Emirates Stadium, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. No mesmo dia, mas às 17h, o Monaco visita o Reims no Stade Auguste Delaune, pela 15ª rodada do Francês.

O placar foi inaugurado pelo Arsenal aos 34 minutos do primeiro tempo. Em jogada de contra-ataque pela esquerda, Gabriel Jesus dominou e fez cruzamento rasteiro para Saka, que se antecipou ao marcador na segunda trave e arrematou firme para marcar.

Aos 33 minutos da etapa complementar, o Arsenal ampliou a vantagem. Após pressão na saída de bola do Monaco, o goleiro Majecki perdeu o domínio da bola, que sobrou para Saka. O atacante inglês não desperdiçou a chance e estufou as redes

O Arsenal aumentou a diferença aos 42 minutos do segundo tempo. Em cruzamento pela esquerda, Saka chutou e, no meio do caminho, Kehrer, zagueiro do Monaco, desviou em direção à própria meta, marcando contra.