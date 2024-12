Em recuperação após lesão na coxa, Pablo Maia treina com sub-17 do São Paulo

Nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda, o meio-campista Pablo Maia, que passa por recuperação após sofrer lesão na coxa esquerda, treinou com a equipe sub-17 do São Paulo sob o comando da preparação física.

No dia três de dezembro, o atleta de 22 anos iniciou a última etapa do processo de recuperação de uma grave contusão sofrida em abril. Até então, Pablo Maia vinha se limitando a trabalhos de fisioterapia no gramado e também nas dependências internas do CT da Barra Funda.

Agora, o volante terá como foco adquirir melhores condições físicas para voltar a performar em alto nível.

? Pablo Maia segue treinando no CT da Barra Funda de olho em 2025! Sob o comando da preparação física, o volante trabalhou nesta quarta-feira ao lado de atletas do Sub-17.#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / saopaulofc pic.twitter.com/8Pkv3Hk08e ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 11, 2024

Pablo Maia passou por uma cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda. Sua última partida aconteceu no dia 25 de abril, contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, duelo que marcou a estreia do técnico Luis Zubeldía no São Paulo.

Por causa da lesão, o meio-campista terá um período de férias mais curto que o restante do elenco tricolor. O volante seguirá trabalhando no CT da Barra Funda até o dia 18 de dezembro para poder iniciar a pré-temporada de 2025 sem limitações.

O São Paulo realizará sua pré-temporada nos EUA. O time comandado por Luis Zubeldía disputará dois jogos: contra o Cruzeiro, em Orlando, e Flamengo, em Fort Lauderdale, ambos válidos pela FC Series.