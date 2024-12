Rony diz que não recebeu ofertas e deixa futuro em aberto no Palmeiras

O atacante Rony, do Palmeiras, ainda evita cravar os próximos passos de sua carreira. O jogador concedeu entrevista e deixou o seu futuro em aberto no clube alviverde. Seu contrato vai até o final de 2026.

Rony ressaltou que possui vínculo com o Alviverde e disse que ainda não recebeu nenhuma oferta. Ele, todavia, falou que seu futuro "está nas mãos de Deus".

"Cara, o meu futuro está nas mãos de Deus. O que tiver que ser, vai ser. Todas as pessoas me perguntam, eu falo que enquanto não me mandarem embora, estou aqui [no Palmeiras]. Eu tenho contrato, vou cumprir meu contrato enquanto não me mandarem embora. Mas, até agora não tem nada", disse ao canal do André Hernan.

"Eu só sei o quanto sou grato por tudo que estou vivendo no Palmeiras. As coisas acontecem quando tem que acontecer. E minha vida está nas mãos de Deus, Ele sabe o que é melhor para minha carreira, para minha vida", concluiu.

O atacante viveu uma temporada atípica no Palmeiras. Antes tratado como titular absoluto, ele perdeu espaço e viu o argentino Flaco López comandar o ataque durante boa parte do ano.

O jogador está no time alviverde desde 2020. Ao todo, foram 70 gols marcados, além de 32 assistências em 283 jogos disputados. Isso, claro, sem contar com os 11 troféus conquistados. Nesta temporada, foram dez bolas na redes e seis assistências em 63 partidas (apenas 27 como titular).

O rendimento abaixo do esperado fez com que Rony virasse alvo de críticas da torcida nas redes sociais. Ele chegou a abordar o tema em entrevista ao longo de 2024 e se disse "chateado".