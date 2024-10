Contrato prevê brecha e diretoria do Corinthians sofre pressão para rescindir com A&M

A diretoria do Corinthians, chefiada por Augusto Melo, vem sofrendo pressão para rescindir o contrato com a empresa de consultoria Alvares & Marsal. Uma brecha no acordo firmado entre as partes é o principal argumento utilizado por conselheiros que querem o fim do vínculo.

A Gazeta Esportiva apurou que o contrato entre o clube e consultoria prevê que as duas partes têm até quarta-feira para estabelecer metas e objetivos a serem cumpridos pela A&M. Sem isso, qualquer uma das partes pode solicitar a rescisão sem custos. E até o último fim de semana, estes termos ainda não haviam sido definidos, abrindo brecha para a discussão sobre o tema.

A diretoria não pretende encerrar o vínculo com a empresa de consultoria, mas há uma forte pressão de conselheiros para que isso aconteça, e o clima é de apreensão sobre o tema no Parque São Jorge.

Para driblar este problema, a diretoria do Timão estuda a possibilidade de colocar um aditivo no contrato para estender o prazo de entrega das definições sobre as metas.

Caso Augusto Melo ceda a pressão e opte por não contar mais com os serviços da Alvarez & Marsal, Fred Luz deixaria o Corinthians. Anunciado inicialmente como CEO, o profissional é um representante da empresa de consultoria no clube. O executivo não trabalha diretamente para o Corinthians, como Augusto queria no começo das negociações.