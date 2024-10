Osasco e Maringá estreiam na Superliga feminina: veja onde assistir

Embalado pelo 18º título do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei, Osasco São Cristóvão Saúde estreia na Superliga feminina de vôlei 2024/25 nesta segunda-feira (21). O time comandado pelo técnico Luizomar enfrenta o Unilife Maringá, às 21h30, no ginásio Chico Neto, no Paraná.

Onde assistir: A partida terá transmissão do SporTV2 e também do canal oficial do clube no YouTube, a Osasco Vôlei TV , mas sem imagens (os direitos são reservados ao canal de TV por assinatura - https://www.youtube.com/c/OsascoVoleiTV).

A equipe osasquense conquistou o título estadual de 2024 no dia 11 de outubro, quando derrotou o Sesi Bauru por 3 sets a 1, com parciais de 26/24, 25/20, 22/25, 25/18, em 2h18, na Arena Paulo Skaf, em Bauru. Com o resultado, a equipe osasquense fechou o playoff final por 2 a 0 e entra com moral alta na Superliga.

"Ganhar o título paulista foi muito importante, tanto para o processo de construção do nosso grupo, como para a cidade de Osasco, que nos apoia incondicionalmente, desde o prefeito Rogério Lins até cada torcedor que comparece ao ginásio José Liberatti", afirma o técnico Luizomar.

Para Camila Brait, é hora de foco total na Superliga. "Comemoramos muito o título paulista e já viramos a página, trabalhando intensamente para a temporada nacional, que é longa e altamente competitiva. Nosso objetivo é chegar à final e vamos com tudo", comentou a líbero e capitã osasquense.

Sobre o adversário da estreia, Brait prega respeito. "Vamos jogar na casa delas e não tem jogo fácil na Superliga. Vamos entrar em quadra com toda a disposição para jogar o nosso melhor voleibol e estrear com o pé direito."

O reencontro do Osasco São Cristóvão Saúde com sua torcida está marcado para esta sexta-feira (25), contra o Barueri, às 21h30, no ginásio José Liberatti. "Estamos ansiosas para voltar a jogar em casa, já que nossa última partida foi a decisão do Campeonato Paulista, em Bauru", completou Camila Brait.