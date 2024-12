Avião que levou Botafogo tem assentos VIP e teve reforma de R$ 60 milhões

O avião dos Patriots, que levou o Botafogo ao Catar e recebeu críticas dos jogadores brasileiros, é personalizado, tem configuração VIP e participou de missões humanitárias na pandemia.

O que aconteceu

A aeronave é um Boeing 767-300ER e foi apelidada de "AirKraft" como uma homenagem ao proprietário do New England Patriots, Robert Kraft. O nome é um trocadilho entre "aircraft" (aeronave) e o sobrenome de Kraft, refletindo sua influência direta na aquisição e personalização das aeronaves para atender às necessidades da franquia da NFL.

O avião foi adquirido em 2017 e é operado por uma companhia aérea. Segundo o site especializado Simple Flying, os dois modelos comprados foram entregues originalmente à American Airlines em 1991, somando mais de 30 anos de operação. As aeronaves pertencem à LLC, empresa baseada em Foxborough, Massachusetts, e atualmente são operadas pela Omni Air International, que gerencia manutenção e tripulação.

Após a compra, a aeronave foi completamente customizada. Ela ganhou pintura nas cores azul, vermelho e branco, além do logotipo dos Patriots e ilustrações dos troféus Vince Lombardi na cauda.

Internamente, o avião possui assentos premium semelhantes aos de primeira classe doméstica, adequados para jogadores de grande porte. Essas modificações garantem mais espaço e conforto para a equipe durante longas viagens.

O Boeing 767 utiliza sistemas aviônicos Rockwell Collins, com telas CRT que integram o sistema de instrumentos de voo eletrônico (EFIS). Além disso, ele conta com um sistema de alerta de tripulação, conforme descrito pela Simple Flying. Essa configuração é semelhante à do Boeing 757, permitindo certificação de tipo comum para pilotos das duas aeronaves.

O avião é equipado com motores General Electric CF6 e voa regularmente para transportar o time dos Patriots. O custo total da aquisição e personalização das duas aeronaves adquiridas pela franquia foi de aproximadamente US$ 10 milhões (R$ 60 milhões).

Durante a pandemia de covid-19, o AirKraft transportou mais de 1,2 milhão de máscaras da China para os Estados Unidos. Além disso, em 2021, foi utilizado para levar profissionais de saúde ao Super Bowl LV, segundo o site One Mile at a Time. Durante uma temporada regular da NFL, acumulou 44 horas de voo e percorreu 27.000 quilômetros transportando a equipe para jogos fora de casa.

Configuração interna do AirKraft apresenta assentos customizados, para acomodar melhor os atletas Imagem: Reprodução/Patriots

O voo do Botafogo no AirKraft

O Botafogo utilizou o Boeing 767-300ER do New England Patriots para viajar ao Catar, onde disputou a Copa Intercontinental. A decisão de usar a aeronave foi resultado de uma gentileza de Robert Kraft, que é amigo de John Textor, controlador da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Botafogo.

No entanto, a experiência não foi totalmente positiva para os jogadores. Apesar da configuração VIP da aeronave, houve desconforto no voo de cerca de 15 horas entre o Rio de Janeiro e Doha, devido à ocupação de poltronas mais confortáveis pela diretoria do clube, enquanto parte do elenco enfrentou assentos menos espaçosos.

A viagem também incluiu uma parada técnica em Rabat, no Marrocos, o que prolongou o tempo de deslocamento. Durante o trajeto, relatos indicam que o cansaço se tornou evidente, com jogadores apresentando sinais de irritação e desconforto. Um atleta chegou a deitar no chão da aeronave para tentar descansar melhor, evidenciando o impacto da logística sobre o desempenho da delegação.