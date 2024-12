Schumacher: Enfermeira é acusada 'vazar' material de tentativa de extorsão

Do UOL, em São Paulo

Uma ex-enfermeira de Michael Schumacher é acusada de envolvimento na tentativa de extorsão à família do heptacampeão mundial de Fórmula 1. Ela teria sido a responsável por "vazar" uma série de arquivos pessoais do ex-piloto. A informação é do jornal britânico Daily Mail.

O que aconteceu

A enfermeira é citada oficialmente no caso e deveria depor em julgamento iniciado na última terça-feira (10). O veículo não divulgou o nome da profissional, mas afirmou que trata-se de uma mulher na casa dos 30 anos.

Ela é apontada como a responsável por entregar os arquivos a Markus Fritsche, ex-segurança da família. O também segurança Yilmaz Tozturkan e o especialista em tecnologia da informação — e filho de Yilmaz — Daniel Lins, também participaram da tentativa de extorsão.

Tozturkan contou no julgamento que Fritsche obteve o material "de uma enfermeira" e que a profissional "precisava de dinheiro". Yilmaz afirmou que não conhecia a mulher e que apenas viu uma foto dela.

Ele contou ainda que o plano era vender o material e dividir o dinheiro entre os três. Os chantagistas cobravam R$ 90 milhões para não publicar fotos, vídeos e laudos médicos de Schumacher. Desde o acidente de esqui em 2013, a família do alemão protege a privacidade do piloto e divulga atualizações médicas esporadicamente.

A enfermeira não foi acusada, mas as autoridades da Suíça - onde a família Schumacher vive — investigam a participação dela no esquema. O Ministério Público de Wuppertal conduz o caso.

O conteúdo foi roubado e armazenado em quatro pen drives e dois HDs por Markus Fritsche, porém um dos HDs está desaparecido. Os outros materiais foram encontrados na casa de um parente de Tozturkan.

A família de Schumacher teme o vazamento do material deste HD. Segundo o Daily Mail, mais de 1.500 arquivos pessoais do ex-piloto foram roubados.