Casão: Botafogo pode ser o timaço de uma temporada se não repor saídas

O Botafogo precisa repor a saída de jogadores importantes neste final de ano para se manter no topo em 2025, alertou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quinta (12).

Após a derrota para o Pachuca no Intercontinental, Thiago Almada falou em tom de despedida e sinalizou sua transferência para o Lyon, que também pertence à holding de John Textor.

Se os caras saírem e o Botafogo não conseguir repor, o Botafogo pode se transformar no maior time de todos os tempos da última temporada.

A minha dúvida é se o Botafogo continuará tendo um dos times mais fortes do Brasil ou se será um time de uma temporada só.

Casagrande

Além de Almada, outros protagonistas devem deixar o Fogão, como admitiu o zagueiro Alexander Barboza.

