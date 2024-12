Mbappé sofre lesão na coxa e pode desfalcar o Real Madrid na Copa Intercontinental

O Real Madrid confirmou na manhã desta quinta-feira que o atacante Kylian Mbappé foi diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda. Um prazo de recuperação não foi informado pelo clube, mas o francês deve desfalcar a equipe nas próximas partidas.

Assim, Mbappé pode ficar fora da final da Copa Intercontinental, marcada para a próxima quarta-feira. O adversário sairá do confronto entre Ah-Ahly, do Egito, e Pachuca, do México. O clube mexicano, inclusive, eliminou o Botafogo nas quartas de final.

"Após os exames realizados hoje ao nosso jogador Kylian Mbappé pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma lesão na coxa da perna esquerda. Evolução pendente", foi escrito no comunicado do clube.

Parte médico de Mbappé.#RealMadrid ? Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 12, 2024

A lesão de Mbappé ocorreu na partida contra a Atalanta, pela Liga dos Campeões, na última terça-feira. Ele abriu o placar logo aos 10 minutos de jogo, mas precisou ser substituído aos 36 minutos do primeiro tempo após sofrer o desconforto.

Antes do jogo pela Copa Intercontinental, o Real Madrid entra em campo no próximo sábado, às 17h (de Brasília), contra o Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol.