Esporte domina buscas do Google em 2024, e Rebeca é estrela; veja destaques

Os eventos esportivos comandaram as buscas dos brasileiros no Google em um ano recheado de grandes acontecimentos. Além disso, a ginasta Rebeca Andrade foi "coroada" como a personalidade de 2024.

O que aconteceu

O esporte teve quatro dos cinco assuntos que mais bombaram em 2024. Entre os 10 principais temas, seis foram esportivos.

A Eurocopa foi a líder no ranking geral, seguida pela Copa América. A morte de Sílvio Santos fechou o "pódio".

Olimpíadas e Copa do Brasil fecharam o top 5 do que mais esteve em alta. A seleção argentina de futebol ficou em décimo, atrás de: Eleições 2024, Inundações no Rio Grande do Sul, Divertida Mente 2 e TSE.

As buscas do ano representam os temas que tiveram maior crescimento. Não são necessariamente os mais buscados, mas sim os que tiveram os maiores aumentos em comparação com o ano anterior.

A atleta Rebeca Andrade foi o grande nome de 2024. Recordista de medalhas olímpicas do Brasil, ela se consolidou como a personalidade e esportista mais popular.

O holandês Memphis Depay, que só chegou ao Brasil em setembro, foi o terceiro esportista que mais despertou interesse. O jogador do Corinthians ficou atrás de Rebeca Andrade e Simone Biles. Rayssa Leal e o goleiro Cássio completam o top 5 entre os atletas.

Buscas do Ano

Eurocopa Copa América Silvio Santos Olimpíadas Copa do Brasil Eleições 2024 Inundações no Rio Grande do Sul Divertida Mente 2 TSE Seleção argentina de futebol

Acontecimentos

Olimpíadas Eleições 2024 Inundações do Rio Grande do Sul Jogos Paralímpicos Furacão Milton Eleições nos EUA Concurso Nacional Unificado Onda de calor excessivo Queda do avião em Vinhedo Helicóptero desaparecido em São Paulo

Esportistas

Rebeca Andrade Simone Biles Memphis Depay Rayssa Leal Cássio Ramos Yuri Lima Imane Khelif Gabriel Medina Carlos Miguel Rodri

Personalidades