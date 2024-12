Desde sua estreia, Gabriel Jesus é o terceiro brasileiro com mais participações em gols na Champions

Com uma assistência para o primeiro gol do Arsenal nesta quarta-feira, o brasileiro Gabriel Jesus teve participação direta na vitória do clube londrino sobre o Monaco, por 3 a 0, pela Liga dos Campeões. O atacante, desde que estreou na competição, é o terceiro entre os atletas do Brasil com mais participações em gols, atrás de Neymar e Vinicius Júnior.

Contando partidas pelo Manchester City e Arsenal, Gabriel Jesus fez 51 jogos na Liga dos Campeões, marcando 24 gols e dando oito assistências, totalizando 32 participações em gols. Com o City, o brasileiro chegou até uma final da competição, onde foi vice-campeão para o Chelsea.

Por sua vez, Neymar disputou 81 jogos na Champions por Barcelona e PSG, marcando 43 gols e provendo 36 assistências (79 participações em gols). Já Vinicius Júnior, fez 61 partidas pelo Real Madrid, marcou 26 gols e deu nove assistências, totalizando 35 ações diretas). Ambos já foram campeões do torneio, diferentemente de Gabriel Jesus.

Nesta temporada, Gabriel Jesus realizou 19 jogos pelo Arsenal, marcou apenas um gol e deu duas assistências. O brasileiro é reserva na equipe do técnico Mikel Arteta.