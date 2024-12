Rival declarado, Colby Covington detona Jon Jones no UFC: "Covarde e trapaceiro"

Neste sábado (14), Colby Covington protagoniza mais um evento no Ultimate. Na luta principal do UFC Tampa, o 'bad boy' mede forças com o promissor Joaquin Buckley. No entanto, apesar da importância do compromisso válido pelos meio-médios (77 kg), 'Chaos' voltou seu 'trash talk' não para o perigoso striker e sim para Jon Jones.

Covington reprovou a conduta de 'Bones' em relação a lutadores considerados por parte da comunidade do MMA ameaças reais ao seu reinado no peso-pesado. Atualmente, o atleta, campeão linear da categoria, recusou lutar contra Tom Aspinall, dono do título interino da divisão, e expressou o desejo em encarar Alex 'Poatan', líder dos meio-pesados (93 kg), postura que irritou uma parcela dos fãs.

Tanto que, constantemente, tais fãs passaram a acusar Jones de estar fugindo do britânico e a lhe cobrar a realização da luta. Atento ao cenário do MMA, Colby pontuou que o desafeto agiu da mesma forma com Francis Ngannou por temer ser nocauteado e o culpou pelo fato do combate não sair do papel. Inconformado, o 'bad boy' escancarou toda sua aversão por 'Bones', partindo para as ofensas.

"Acho que Jon precisa parar de se esquivar do Aspinall, assim como se esquivou do Ngannou. Ele evitou Ngannou por anos e agora está evitando Aspinall. Ele não quer lutar contra os caras que sabe que vão lhe dar uma surra. Não acho nada de especial em Jon Jones. Ele é um maldito covarde, um trapaceiro, um espancador de mulher", declarou o atleta no 'media day' do evento.

Nada impressionado

Para justificar sua visão, Covington frisou que o campeão linear do peso-pesado do UFC fez de tudo para ter Stipe Miocic, um profissional de 42 anos e que não competia desde 2021, como adversário no lugar de Aspinall. Vale pontuar que, na luta entre eles, realizada em novembro, Jones foi dominante e nocauteou o veterano no terceiro round, o mandando para a aposentadoria.

Mesmo assim, Colby não se mostrou impressionado com o que seu ex-colega de faculdade apresentou no octógono. Tanto que o ex-campeão interino dos meio-médios deu a entender que Jones não teria sucesso contra um oponente mais jovem, com ritmo de luta e qualificado como o britânico.

"Sim, ele venceu Miocic. Respeito para Miocic, em primeiro lugar, porque ele coloca sua vida em risco pelas pessoas e por sua comunidade. Então, um salve para Miocic, ele é o maior pesado de todos os tempos. Mas ele já passou do seu tempo e nem deveria estar lá. Ele sabe que está velho e que apenas apareceu para receber um salário. Aquele não foi o Miocic de antigamente, que estava no auge. Não achei nada de especial nessa performance (de Jones)", concluiu o lutador.

Registro de Covington no MMA

Colby Covington, de 36 anos, integra a elite dos meio-médios do UFC e se destaca no MMA por ser uma máquina de 'trash talk'. Atualmente, o americano, ex-campeão interino da categoria, se encontra em sexto lugar no ranking. No esporte desde 2012, 'Chaos' venceu 17 lutas e perdeu quatro vezes. Seus principais triunfos foram sobre Demian Maia, Jorge Masvidal, Rafael dos Anjos, Robbie Lawler e Tyron Woodley.