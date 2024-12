São Paulo vê 'caminho aberto' com Porto por Wendell e pode envolver atleta

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo já tem tudo acertado com Wendell e está otimista por um desfecho positivo com o Porto, seu clube em Portugal.

O que aconteceu

O Tricolor pode envolver um jogador na negociação com o Porto para conseguir a liberação do lateral-esquerdo. Wendell tem contrato com o clube português até o meio do ano e pode assinar um pré-contrato a partir de janeiro.

'Já temos um caminho com o Porto', disse uma fonte da alta cúpula do São Paulo ao UOL. O atleta a ser envolvido no negócio ainda não foi definido.

As conversas evoluíram nos últimos dias e entre São Paulo e Wendell já há um acordo. Clube e empresários do atleta já acertaram questões financeiras para que o jogador assine com o Tricolor.

A boa relação do lateral com o presidente Julio Casares, construída durante a Copa América, foi fundamental. O presidente ligou para Wendell nos últimos dias, enquanto esteve na Inglaterra, e praticamente sacramentou o negócio.

Outros clubes ainda não desistiram da contratação de Wendell, mas o São Paulo é quem tem conversas mais adiantadas. Neste momento, pessoas próximas ao jogador não acreditam que ele feche com outro clube do Brasil caso o Tricolor se acerte com o Porto.