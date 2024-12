Marcelo Melo vai abrir a temporada 2025 na Austrália

A temporada 2025 começa no ATP 250 de Adelaide para Marcelo Melo. A partir do dia 6 de janeiro, o mineiro estará ao lado do gaúcho Rafael Matos para a disputa do primeiro torneio do ano. Depois, a dupla brasileira segue na Austrália para jogar o Australian Open. O Grand Slam será realizado em Melbourne, com início no dia 12.

Melo está em Belo Horizonte (MG), onde faz a pré-temporada, acompanhado do técnico, seu irmão Daniel Melo, e do preparador físico Chris Zogno. A viagem para a Austrália será no dia 29 deste mês. O mineiro jogará sua 19ª temporada no circuito e, no Australian Open, o seu Grand Slam de número 69 na carreira.

"Comecei a pré-temporada. Adelaide é o primeiro torneio, depois o Australian Open. Acho que vai ser bem legal, eu e o Rafa, a gente vem jogando bem juntos. E vamos fazer um treinamento forte, agora, no fim do ano, para podermos começar jogando bem em 2025, com bons resultados", afirma Marcelo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Alto Giro, com apoio de Volvo, Head e Asics.

Melo e Matos foram campeões no ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, e vice-campeões no ATP 500 de Washington (EUA). Jogaram 12 torneios no circuito desde que iniciaram a parceria em maio deste ano. E o mineiro foi finalista, também, no Masters 1000 de Monte Carlo, em Mônaco, com o alemão Alexander Zverev. Em Stuttgart, Melo conquistou o seu 38º título na carreira, recordista brasileiro ? 16º de ATP 250 ? e o sexto na grama.