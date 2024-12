Palmeiras vence queda de braço com Flamengo e mantém diretor 'das joias'

Do UOL, no Rio de Janeiro

João Paulo Sampaio recusou a proposta do Flamengo e vai ficar no Palmeiras. Ele comunicou a decisão à presidente Leila Pereira na manhã desta quinta-feira.

O que aconteceu

JP Sampaio vai seguir como coordenador das categorias de base do clube paulista. O Palmeiras estava confiante de que isso aconteceria.

O dirigente se dispôs a conversar com José Boto, acertado para ser diretor de futebol da gestão de Bap. O encontro acabou sendo virtual, já que o português só desembarca no Brasil no final do mês.

João Paulo Sampaio está no Palmeiras desde 2015. Ele é considerado um dos principais nomes no processo de reformulação e crescimento da base palmeirense.

O Flamengo vai reformular o departamento de futebol. O clube quer profissionalizar todo organograma e o JP Sampaio seria parte disso.

JP Sampaio ficou balançado com a proposta. Diferentemente da proposta do Corinthians, que ele recusou rapidamente, os termos do rubro-negro agradaram. A tendência agora é que o Fla siga no mercado.