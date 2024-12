Veja técnicos brasileiros e gringos que estão livres no mercado da bola

Do UOL, em São Paulo

A temporada de 2024 do futebol brasileiro chegou ao fim, e os clubes já estão nos preparativos para o próximo ano. Algumas equipes, no entanto, chegam no final de ano sem técnico definido.

O UOL lista abaixo alguns treinadores brasileiros e também estrangeiros que estão disponíveis no mercado. Confira

Brasileiros

Dunga Felipão Renato Gaúcho Tite Luxemburgo Cuca Carille Paulo Turra Mauricio Barbieri Lisca

Estrangeiros