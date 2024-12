Super Mundial: Tendência é começarmos a relativizar vexames, diz Arnaldo

Ver time brasileiro dando vexame contra equipes menos badaladas será cada vez mais comum, inclusive no Super Mundial da Fifa, analisou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta quinta (12).

Para ele, a derrota do Botafogo por 3 a 0 para o Pachuca-MEX no Intercontinental dá a medida do problema.

A distância do clube brasileiro para o europeu no Super Mundial será elevada à oitava potência, porque são vários. E além dos europeus, tem vários times capazes de tirar os brasileiros do mata-mata do Super Mundial.

Dependendo da preparação, vai ter time brasileiro que, mesmo sendo cabeça de chave no Super Mundial, não chegará no mata-mata porque está muito nivelado. E a tendência é que a gente passe a relativizar vexames.

Arnaldo Ribeiro

Segundo Arnaldo, o futebol brasileiro hoje tem muito dinheiro circulando, mas carece de preparação.

Eu vejo o futebol brasileiro rico, mas pouco preparado.

Se um time de futebol hoje não se prepara para partidas específicas, é muito capaz ele perder do time mais fraco.

Arnaldo Ribeiro

