Wendell acertou com São Paulo, só falta liberação do Porto, diz Hernan

O São Paulo se acertou com o lateral esquerdo Wendell e agora negocia com o Porto a liberação do jogador, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Tem um acordo já feito, selado, mão apertada entre Wendell e o São Paulo. Esse acordo avançou e foi finalizado no início da noite de ontem, com tempo de contrato, salário e projeto esportivo.

O que falta agora para o Wendell ser anunciado -- e o São Paulo está correndo para fechar isso nos próximos dias, quiçá nas próximas horas -- é a liberação do Porto, que não é a parte mais difícil, porque o Porto topa liberar o jogador.

André Hernan

Segundo o colunista, o time português não vai dificultar a saída do atleta para o São Paulo. O jogador só tem contrato no clube até junho de 2025.

O Bruno Andrade, que faz comigo a coluna Mercado da Bola, conversou com pessoas do Porto, e o presidente André Villas-Boas não vai segurar — o Wendell não está nos planos do Porto.

O time tem ciência da negociação com o São Paulo e é uma questão de ajuste. O São Paulo busca nos próximos dias esse ajuste com o Porto para finalizar a operação.

Não dá para cravar [a contratação] porque não tem nada assinado, mas é uma situação muito avançada. Está muito bem encaminhado.

André Hernan

A contratação de um lateral esquerdo é uma das prioridades do São Paulo para 2025, já que Welington vai para o futebol inglês e o recém-chegado Jamal Lewis não emplacou.

Como joga Wendell, provável reforço do São Paulo? PVC explica na prancheta

Como joga o lateral esquerdo Wendell? O colunista Paulo Vinícius Coelho explicou no quadro Prancheta do PVC.

O Wendell é um jogador tecnicamente muito bom e tem noção defensiva forte para fazer linha de quatro, que é como o São Paulo tem jogado.

O Wendeli também dá a opção de fazer o 3-2-5 atacando, como homem de frente, mas ele pode inverter durante o jogo para que o Igor Vinícius seja o ponta e ele venha fazer o jogo defensivo.

Ele vai dar variação tática e qualidade com o pé esquerdo.

Paulo Vinícius Coelho

Assista ao vídeo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

Assista ao De Primeira na íntegra