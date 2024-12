Arnaldo: Saída de Dudu reforça que principal estrela do Palmeiras é o Abel

A saída de Dudu reforça que a principal estrela do Palmeiras é o técnico Abel Ferreira, afirmou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta quinta (12).

O Abel sempre preferiu jogadores bons, mas que cumprissem funções. A principal estrela é o Abel.

Isso muitas vezes acontece em técnicos com longa duração no clube — o treinador acaba sendo o protagonista, cercado de vários bons jogadores, mas poucas estrelas.

O ciclo agora encerrado do Dudu está continuando o ciclo do Abel.

Arnaldo Ribeiro

Segundo o colunista, Abel sempre tratou Dudu como "mais um" no Palmeiras, embora o atacante seja um símbolo da reconstrução do clube após o segundo rebaixamento.

Na volta do Dudu ao Palmeiras, eles tiveram um conflito justamente por essa questão da estrela da companhia.

Quando Dudu retorna, o Abel já era campeão e com um método que não cultivava estrelas. O Dudu era substituído, começou a reclamar e o Abel teve aquele famoso momento da conversa no cantão em que ele enquadra o Dudu.

O Dudu passa a ser mais um. Ele era o craque do Palmeiras, o cara que tinha sido contratado para dar um chapéu no São Paulo e no Corinthians, ele era um símbolo.

Arnaldo Ribeiro

Dudu chegou no Palmeiras em 2015 e conquistou 12 títulos em uma década no clube (com o ínterim do breve período no Qatar). Entre eles, quatro Campeonatos Brasileiros e duas Libertadores.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra