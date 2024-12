Pogba brinca e diz quanto quer para jogar com Depay no Corinthians

O meio-campista francês Paul Pogba trocou risadas com Danilo Gentili e Luva de Pedreiro e respondeu sobre qual valor aceitaria para jogar no Corinthians.

O que aconteceu

Em entrevista ao programa The Noite, o influenciador Luva de Pedreiro fez ligação de vídeo com Paul Pogba. O meia francês respondeu a Danilo Gentili com "tudo bem" e surpreendeu o entrevistador, com a resposta em português.

O apresentador questionou Pogba sobre a possibilidade do atleta jogar no Corinthians, que respondeu bem-humorado: "Com Memphis". O atleta está livre no mercado após rescisão de contrato com a Juventus, da Itália, cumprindo punição de uso de doping até março de 2025.

Com dinheiro nas mãos, Danilo Gentili perguntou ao francês por qual valor o atleta jogaria no alvinegro, que respondeu: "Nada, zero". Memphis, hoje no Corinthians, atuou por algum tempo ao lado de Paul Pogba no Manchester United, da Inglaterra.