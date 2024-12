Flamengo vence a primeira na Adidas Cup sub-16

A equipe sub-16 do Flamengo conseguiu a primeira vitória na Adidas Cup 2024. Na manhã desta quinta-feira, os garotos do Ninho bateram o Alianza Lima, do Peru, por 3 a 2, no Rio de Janeiro.

O Flamengo vinha de resultados negativos nas rodadas iniciais da competição. Na estreia, empatou com o Dínamo de Zagreb, da Croácia, e, na sequência, perdeu para o Braga, de Portugal.

No jogo desta quinta-feira no CT George Helal (Ninho do Urubu), Ryan Roberto foi o grande destaque ao marcar dois gols. Diego fez o outro do Rubro-Negro carioca, que tem quatro pontos no Grupo A da competição. Aragon Rivas e Hurtado descontaram para os peruanos.

Pela Adidas Cup, o Flamengo volta a campo no sábado para enfrentar o Santos Laguna, do México.