Dá um Google: Memphis e atletas do Corinthians se destacam em buscas no ano

O Corinthians dominou as buscas do Google em 2024. Dos 10 esportistas mais pesquisados, 3 estão ligados ao clube.

O que aconteceu

Memphis Depay está no top 3 de atletas mais buscados do Google. O atacante holandês foi contratado pelo Timão no início de setembro e dominou o noticiário esportivo. Além disso, vídeos em que jogador aparecia em passeios pela região metropolitana de São Paulo viralizaram nas redes sociais.

Cássio Ramos foi o 5º da lista entre as pesquisas. O goleiro acertou a saída do Corinthians em maio, mesmo tendo vínculo com o clube até dezembro deste ano. Aos 36 anos, o arqueiro foi colocado na reserva do time paulista e, insatisfeito no banco, fez acordo com a diretoria para ser liberado. Então, acertou com o Cruzeiro. Em sua coletiva de despedida, Cássio chorou e ficou muito emocional por deixar o Corinthians.

Por fim, Carlos Miguel completa a lista de jogadores alvinegros na lista. Outro goleiro que também pintou nas buscas, principalmente por sua saída polêmica do Corinthians. O goleiro virou titular no gol corintiano no final de abril, após anos na reserva imediato de Cássio. Ele assumiu o posto debaixo das traves diante da má fase do ídolo alvinegro. Porém, em três meses na titularidade, Carlos Miguel recebeu proposta do Nottingham Forest, da Inglaterra, e deixou o Timão — obrigando a diretoria ir ao mercado por um goleiro.

Veja a lista de atletas mais buscados em 2024