Palmeiras sofre concorrência para contratar Facundo Torres

O Palmeiras entrou forte para contratar o atacante Facundo Torres, do Orlando City, da Major League Soccer (MLS). A negociação aparentava estar avançada, porém, apareceu um concorrente pelo atleta.

O Cruz Azul, do México, demonstrou interesse na aquisição de Facundo Torres, segundo informações do jornalista César Luis Merlo. O atleta gostou da opção de migrar para o futebol mexicano.

A dúvida que fica é se o Cruz Azul terá condições de cobrir a proposta do Palmeiras pelo uruguaio. O Verdão estaria disposto a pagar US$ 11 milhões (quase R$ 65 milhões) na negociação. A primeira oferta dos mexicanos foi considerada baixa.

Facundo Torres está na Major League Soccer desde 2022. Na última temporada do futebol norte-americano, ele jogou 40 vezes e marcou 17 gols.

Uma futura venda de Facundo Torres irá render 25% do valor para o Peñarol, do Uruguai, clube de origem do atacante.