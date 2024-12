Manchester United se aproxima de acerto por joia paraguaia

O Manchester United está próximo de acertar a contratação da joia paraguaia Diego León, do Cerro Porteno. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, a negociação entre as partes está "quase fechada".

A transferência está sendo fechada em 5 milhões de dólares (R$ 29 milhões) mais bônus. As negociações do contrato e salário do jogador já estão em andamento.

¡León, entre los cuatro mejores Sub-18 del mundo! ?? Según el ultimo informe del observatorio CIES Football, nuestro lateral y canterano Diego León actualmente ocupa el ?° ????? entre los jugadores de su categoría con ????? ??????????? del ??????... pic.twitter.com/XFRxiz9owq ? Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) August 29, 2024

Hoje com 17 anos, Diego León foi promovido ao time principal do Cerro Porteno em julho deste ano. Inclusive, o primeiro jogo em que ele foi relacionado foi contra o Athletico-PR, válido pela Copa Sul-Americana.

Não demorou muito para o lateral-esquerdo começar a se destacar e ganhar uma vaga entre os titulares da equipe. Inclusive, em sua primeira oportunidade no time principal, ele marcou o gol que garantiu a vitória do Cerro Porteno por 1 a 0 sobre o Sportivo Ameliano.

Caso a negociação chegue a um final feliz para todas as partes, Diego León disputará uma vaga na lateral esquerda do time inglês com Luke Shaw e Tyrell Malacia. Ambos jogadores, no entanto, não vêm tendo atuações de grande destaque nesta temporada.