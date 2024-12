São Paulo empresta o zagueiro Matheus Belém para a Chapecoense

Nesta quinta-feira, a Chapecoense oficializou a chegada por empréstimo do zagueiro Matheus Belém, que pertence ao São Paulo. O vínculo do jogador com o clube de Chapecó é válido até 30 de novembro de 2025.

"Estou muito feliz e motivado para jogar na Chape. Quando recebi a proposta não pensei duas vezes para aceitar. Espero ajudar a equipe neste desafio e levar a Chape ao lugar que ela merece estar", disse o defensor.

O zagueiro Matheus Belém, de 21 anos, é o novo reforço do Verdão para os compromissos da próxima temporada! O atleta pertence ao São Paulo e firmou vínculo de empréstimo com a Chape até 30 de novembro de 2025. Bem-vindo à família... pic.twitter.com/c2CwkOJEFP ? Chapecoense (@ChapecoenseReal) December 12, 2024

Criado nas categorias de base do São Paulo, Matheus Belém iníciou sua trajetória no clube ainda no sub-12, em 2016. Sua estreia na equipe principal aconteceu em 2023, durante um jogo contra o RB Bragantino.

Com contrato até o fim de 2026, Matheus Belém não atuou pelo time principal do São Paulo em 2024. Ele, no entanto, foi relacionado para oito partidas.