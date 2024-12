Morre aos 89 anos Amaury Pasos, ex-jogador de basquete e lenda do esporte

Morreu na manhã desta quinta-feira o ex-jogador e lenda do basquete Amaury Pasos, aos 89 anos. O bicampeão mundial pelo Brasil não teve a causa da morte divulgada, mas faleceu ao lado de seus familiares, apenas um dia depois de seu aniversário.

Amaury Pasos atuou pelo Corinthians entre 1966 e 1972, sendo considerado por muitos um dos grandes atletas de basquete de todos os tempos. Pelo Timão, o ex-ala pivô e armador conquistou cinco títulos metropolitanos, três títulos do Campeonato Paulista, dois títulos brasileiros e duas edições do Campeonato Sul-Americano.

Marcado por sua refinada técnica, Amaury Pasos foi campeão de dois Campeonatos Mundiais pela Seleção Brasileira, em 1959 e 1963. Além disso, conquistou duas medalhas olímpicas de bronze, em 1960 e 1964, e quatro Campeonatos Sul-Americanos, entre outros resultados expressivos representando o Brasil.

Em outubro deste ano, o Corinthians inaugurou um busto de Amaury Pasos no Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge. O evento contou inclusive com a presença do próprio ex-jogador. Em nota, a CBB (Confederação Brasileira de Basketball) lamentou a morte de Amaury.

"O basquete está de luto. O Brasil e o mundo perderam nesta quinta-feira, 12 de dezembro, de madrugada, o ídolo e Hall da Fama da FIBA, Amaury Pasos. Aos 89 anos, o bicampeão mundial e único homem a ser por duas vezes MVP de uma Copa do Mundo, descansou, falecendo em São Paulo cercado por filhos, netos e familiares mais próximos", diz a nota da CBB.

O velório de Amaury Pasos será aberto ao público e acontecerá na Rua São Carlos do Pinhal, 376, São Paulo, a partir das 10h, e vai até às 18h.

Veja a nota completa do Corinthians informando a morte de Amaury Pasos:

"É com imenso pesar que o Sport Club Corinthians Paulista informa o falecimento do ex-atleta de basquete do Timão, Amaury Pasos, aos 89 anos.

Considerado por muitos um dos maiores e mais completos jogadores de basquete de todos os tempos, Amaury Antônio atuou no Corinthians de 1966 a 1972, conquistando cinco títulos metropolitanos, três títulos paulistas, dois títulos brasileiros e duas edições do Campeonato Sul-Americano.

Marcado por sua técnica e agilidade, o ala Amaury, pela Seleção Brasileira, conquistou dois Mundiais, em 1959 e 1963, duas medalhas olímpicas de bronze, em 1960 e 1964; e quatro Campeonatos Sul-Americanos, entre outros resultados expressivos daquele excelente time do Brasil.

Em outubro deste ano, o Departamento Cultural do Clube teve a honra de eternizar o ídolo em vida com um busto na entrada do Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, no Parque São Jorge.

O Corinthians se solidariza com a família e amigos neste momento de luto"