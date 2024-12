Negociação com Oscar esfria, mas São Paulo segue em busca de um camisa 10

A possibilidade de o São Paulo contratar Oscar como o grande reforço para 2025 ficou mais distante. As negociações para contratar o atleta esfriaram, e a diretoria precisa direcionar seus esforços para o "plano B" visando atender um dos principais pedidos do técnico Luis Zubeldía.

Oscar tem contrato com o Shanghai Port, da China, até o fim deste ano. Em janeiro o atleta ficará livre no mercado, mas preferiu não dar prosseguimento às tratativas com o São Paulo alegando problemas pessoais.

A possibilidade de Oscar voltar ao São Paulo em um futuro breve, entretanto, não está descartada. O jogador tem carinho pelo clube, familiares tricolores e o desejo de escrever uma nova história no Morumbi após a saída traumática em 2010.

Relembre o caso

Oscar entrou na Justiça contra o São Paulo no fim de 2009. Na época, o jogador pediu a rescisão de contrato alegando que, aos 16 anos, foi coagido a assinar um vínculo válido por cinco anos, prática que não é reconhecida pela Fifa, que prevê contratos de até três temporadas para jogadores abaixo dos 18 anos.

Justamente pelo fato de a Fifa não reconhecer esse tipo de contrato firmado entre Oscar e São Paulo, o meio-campista acabou vencendo na Justiça em primeira instância, mas o clube cassou a liminar poucos dias depois, fazendo com que o vínculo do jovem entrasse em vigor novamente.

Em junho de 2010, porém, o São Paulo não conseguiu mantê-lo. Oscar, enfim, conseguiu anular o seu contrato e acabou se transferindo para o Internacional. O caso, entretanto, estava longe do fim, O Tricolor seguiu brigando na Justiça, que, em fevereiro de 2011, deu razão ao clube paulista, fazendo com que o vínculo do meia voltasse a valer.

Somente depois disso que o Internacional, enfim, procurou o São Paulo para negociar a aquisição dos direitos econômicos de Oscar. Após longas tratativas, o clube colorado aceitou pagar R$ 15 milhões ao Tricolor para encerrar de uma vez por todas o caso.