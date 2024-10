Lesão de Murilo abre espaço para retorno de joia à zaga do Palmeiras após dois meses

O jovem zagueiro Vitor Reis deve ganhar uma nova oportunidade como titular do Palmeiras neste domingo, no duelo com o Juventude, em Caxias do Sul, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A possível titularidade do garoto virou notícia de última hora. Isso porque o titular Murilo sofreu uma lesão no treino desta manhã, na Academia de Futebol, e desfalcará a equipe nas próximas semanas. O jogador foi diagnosticado com uma contusão no músculo adutor da coxa direita.

A lesão, portanto, abre espaço para o retorno de Vitor Reis ao time titular após dois meses. Após um início meteórico pelo clube, o defensor sofreu com uma lesão, perdeu espaço e vinha tendo poucas oportunidades na equipe principal.

Visto como futura joia para a zaga, o atleta de 18 anos chegou a ter sequência como titular em determinado momento desta temporada. Ele teve boas apresentações no período, mas acabou perdendo a posição depois das eliminações do Palmeiras nas copas.

Vitor Reis, por exemplo, foi titular nas quedas para o Flamengo, na Copa do Brasil, e Botafogo, na Libertadores. Após os resultados ruins, o técnico Abel Ferreira apostou no retorno da dupla considerada 'ideal': Gómez e Murilo. E neste período o garoto só jogou uma vez, ao entrar nos minutos finais da vitória sobre o Atlético-MG, em Campinas.

A mudança surtiu efeito, tendo em vista que o Verdão arrancou e vive uma sequência invicta no Brasileirão. A equipe está no segundo lugar da Série A e segue a perseguição ao líder Botafogo.

Agora, caberá a Vitor Reis a missão de contribuir para uma nova arrancada do Palmeiras. O zagueiro, que começou o anos disputando a Copinha, já soma 15 partidas entre os profissionais do time alviverde.

O Palmeiras vê o duelo contra o Juventude com extrema importância. Isso porque o Botafogo, líder do Brasileirão, só empatou com o Criciúma na última sexta-feira.

Portanto, o time comandado por Abel Ferreira pode encostar ainda mais na ponta da tabela. O Alviverde é o segundo colocado do torneio, com 57 pontos, e pode diminuir a vantagem dos cariocas no topo para apenas um ponto.

Palmeiras e Juventude se enfrentam a partir das 20h (de Brasília) deste sábado. O embate será disputado no Estádio Alfredo Jaconi.