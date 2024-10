Flamengo segura Corinthians com um a menos e vai à final da Copa do Brasil

Do UOL, em São Paulo e no Rio de Janeiro

O Flamengo jogou com um a menos desde o primeiro tempo, segurou o Corinthians e vai à final da Copa do Brasil com o empate por 0 a 0 neste domingo (20). A partida aconteceu na Neo Química Arena e teve Bruno Henrique expulso aos 27 minutos.

O rubro-negro avançou após vencer o primeiro jogo por 1 a 0 e levar vantagem no placar agregado. Alex Sandro marcou o gol da equipe no Maracanã.

O Flamengo é recordista em finais da Copa do Brasil. O clube foi campeão em 1990, 2006, 2013 e 2022 e ficou com o vice em 1997, 2003, 2004, 2017 e 2023.

A final será contra o Atlético-MG, que empatou com Vasco na tarde de ontem e passou pelo placar agregado de 3 a 2. As finais serão nos dias 03 e 10 de novembro e os mandos de campo serão sorteados pela CBF nesta semana.

Os dois times voltam a jogar na próxima semana. O Corinthians encara o Racing no jogo de ida da semifinal da Sul-Americana. O jogo é na quinta (24), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Flamengo joga somente no sábado (26) contra o Juventude, às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

O Corinthians teve recorde de público no ano na Arena. Foram mais de 46 mil torcedores presentes.

Como foi o jogo

O Corinthians foi melhor no primeiro tempo, mas não conseguiu reverter em chances perigosas. A equipe até teve chegadas interessantes, mas finalizou pouco e deixou espaços no sistema defensivo. Com um a mais, o Timão tentou pressionar nos minutos finais, mas não conseguiu balançar a rede. Quem chegou ao gol ainda no início do primeiro tempo foi o Flamengo, mas Alex Sandro estava impedido.

O Flamengo não chegou nem perto do bom jogo que fez no Maracanã. Dominado no início, o time até melhorou ao ficar mais tempo com a posse de bola e apostar nas saídas em velocidade, mas a expulsão de Bruno Henrique aos 27 minutos acabou com qualquer esperança na primeira etapa. Filipe Luís ainda decidiu abrir mão de Gabigol para colocar Fabrício Bruno, deixando o time sem nenhum atacante e com uma linha de cinco defensores. O rubro-negro conseguiu se segurar até o intervalo com o meio-campo mais povoado e fazendo o tempo passar. O Fla ainda reclamou de uma não expulsão de Gustavo Henrique em lance com Arrascaeta.

O Fla perdeu De La Cruz logo aos sete minutos do segundo tempo. O uruguaio saiu chorando após sentir a coxa. Alcaraz foi a opção de Filipe Luís, que também optou por voltar com Ayrton Lucas na vaga de Alex Sandro. O rubro-negro apostou ao máximo em fechar os espaços, mas ainda sofrendo com a pressão e chegando pouco ao ataque. Wesley foi quem apareceu melhor.

De La Cruz sente lesão e é substituído na partida entre Corinthians e Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil 2024 Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

O Corinthians fez todas as alterações antes dos 30 minutos para tentar retomar o controle do meio-campo e chegar melhor ao ataque, mas não adiantou. Rossi foi obrigado a fazer pelo menos uma grande defesa em chute de Yuri Alberto, mas o alvinegro teve dificuldades de fazer valer a vantagem numérica. No fim, nada saiu como esperado pelo técnico Ramón Díaz e o 0 a 0 se manteve até o apito final.

Clima hostil antes do clássico

O "clima hostil" prometido pelos corintianos resultou em episódios de violência. A tensão esteve no ar na Neo Química Arena, mas também espalhada por São Paulo antes do confronto.

Torcedores flamenguistas relataram emboscada a uma caravana na Rodovia Presidente Dutra. Houve também um ataque a pedradas na chegada de uma van, que transportava rubro-negros de Campinas ao estádio.

O policiamento foi reforçado, com Tropa de Choque e cavalaria. Até o momento, não houve confirmação da PM sobre feridos nos incidentes, mas pessoas que estariam envolvidas nos episódios foram identificadas ao tentarem entrar na Arena.

Mosaico na torcida do Corinthians antes de jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo, na Neo Química Arena Imagem: Pedro Ungheria/UOL

Fiel ensurdecedora

Foi sob gritos de "hoje é guerra" e "o Corinthians veio para vencer, e o Flamengo 'se f....'" que o elenco rubro-negro foi recebido no campo. Houve resposta do lado visitante, que lotou a área reservada, quando provocado pelos donos da casa.

Porém, o barulho da torcida corintiana foi ensurdecedor durante os 90 minutos de partida. Os rubro-negros também lotaram o setor visitante.

A arbitragem recebeu incontáveis vaias. Os protestos ganharam força principalmente enquanto o VAR analisava o impedimento no gol de Alex Sandro, ainda no primeiro tempo.

Lances importantes

Não valeu. Aos oito minutos do primeiro tempo, Arrascaeta cobrou falta na área e Alex Sandro desviou para o fundo do gol. O jogador, porém, estava impedido e o lance foi anulado.

Salvou. Aos 17, Matheus Bidu tabelou a esquerda, avançou e bateu para o gol. Rossi apareceu bem e desviou para escanteio.

Incrível. Aos 23, Arrascaeta cobrou falta na área e a zaga teve dificuldades para afastar. A bola ficou solta na frente de Hugo Souza, mas foi isolada na sequência.

Perto. Aos 46, Romero fez jogada individual na esquerda e cruzou na área. Charles desviou com perigo, mas direto para fora.

Bem perto. No primeiro minuto do segundo tempo, Yuri Alberto recebeu ótimo cruzamento e cabeceou para o gol. Léo Pereira chegou para desviar.

Tranquilo. Aos 10 minutos, Romero fez boa tabela com Garro e recebeu perto da área, arriscando o chute. Léo Pereira desviou e Matheuzinho finalizou, mas Rossi defendeu.

Tirou. Aos 13, Gerson partiu em velocidade e acionou Wesley. O lateral foi até a linha de fundo e arriscou o chute, mas Hugo foi bem para colocar para fora.

Espetacular. Aos 15, Yuri Alberto recebeu bom passe e chutou cruzado, obrigando Rossi a fazer uma grande defesa para salvar o Flamengo.

Errou. Aos 24, Talles Magno fez linda jogada na direita e Yuri Alberto tentou a cabeçada, mas errou e mandou sem direção. Romero caiu e sequer chegou na bola.

Não deu. Aos 26, Gerson chutou e a bola bateu na mão de Garro dentro da área. Daronco não marcou nada e o VAR também não chamou.

Saiu. Aos 40, Gerson fez linda jogada, deixou Carrillo no chão e bateu para o gol, mas mandou para fora.

Agarrou. Aos 42, Giovane saiu sozinho em velocidade do campo de defesa, chegou na área e finalizou, mas parou nas mãos de Rossi.

Ficha técnica

Corinthians x Flamengo - semifinal da Copa do Brasil

Data e hora: 20 de outubro de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Rafael da Silva Alves (Fifa-RS)

VAR: Wagner Reway (VAR-Fifa-ES)

Cartões amarelos: Gustavo Henrique, Pedro Henrique (COR), Gerson, Alex Sandro, Pulgar (FLA)

Cartões vermelhos: Bruno Henrique (FLA)

Gols: sem gols

Público/renda: 46.426 pagantes/R$ 3.023.876,00

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho (Giovane), André Ramalho, Gustavo Henrique (Félix Torres) e Matheus Bidu; José Martínez (Carrillo), Charles (Coronado) e Rodrigo Garro; Talles Magno (Pedro Henrique), Romero e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, De la Cruz (Alcaraz), Gerson e Arrascaeta (Plata); Gabigol (Fabrício Bruno) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.